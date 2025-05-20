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        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2025 SON DAKİKA: 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 18,09! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, emekliye yüzde kaç zam gelecek?

        Emekli zammı Temmuz 2025 hesaplama tablosu: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

        TÜİK verilerine göre, enflasyon nisanda aylık bazda yüzde 3, yıllık bazda ise yüzde 37,86 oldu. Böylelikle 4 aylık enflasyon oranı yüzde 13,36 olarak hesaplandı. Bilindiği üzere emekli maaşı 6 aylık enflasyon oranı kadar artış yaşıyor. 4 aylık enflasyon oranının netleşmesiyle birlikte memur ve emekli zammı hesaplama tablosu araştırılıyor. Temmuz-Aralık döneminde ne kadar aylık alacaklarını merak eden vatandaşlar ''SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, emekliye yüzde kaç zam yapılacak?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte 2025 Temmuz emekli maaş zammı hesaplama tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 15:25 Güncelleme: 20.05.2025 - 15:25
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        1

        Emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2025 Ocak ayında SSK, Bağkur emekliye zam oranı yüzde 15,75 olarak hesaplanmış, en düşük emekli maaşı da 14.469 TL'ye yükseltilmişti. 2025 Temmuz ayında yeniden belirlenecek emekli maaşları için 4 aylık enflasyon oranı belli oldu. Nihai oran ise mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından netleşecek. Öte yandan 6 aylık enflasyon beklentisiyle beraber tahmini emekli zammı hesabı belli oldu. Peki, SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, emekliye yüzde kaç zam gelecek? İşte detaylar…

        2

        NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

        Asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok gelir ve ödeme üzerinde etkili olan Nisan ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

        Buna göre nisanda enflasyon, aylık bazda yüzde 3,00 olurken, yıllık bazda yüzde 37,86 olarak gerçekleşti.

        3

        4 AYLIK ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

        Enflasyon ocak ayında yüzde 5,03, şubat ayında yüzde 2,27, Mart ayında yüzde 2,46, nisan ayında ise yüzde 3,00 olarak gerçekleşti.

        Bu verilere göre, 4 aylık enflasyon oranı yüzde 13,36 olarak hesaplandı.

        Enflasyon - Yıllık - Aylık

        Ocak 2025: 42,12 - 5,03

        Şubat 2025: 39,05 - 2,27

        Mart 2025: 38,10 - 2,46

        Nisan 2025: 37,86 - 3,00

        4

        EMEKLİ VE MEMURLARIN 4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

        Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık enflasyon oranı yüzde 13,36 oldu.

        Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için 4 aylık enflasyon farkı ise yüzde 6,94 olarak hesaplandı.

        5

        İşte 4 aylık enflasyon oranına göre emekli maaşı zam oranı ve memur zammı tablosu;

        4 aylık enflasyon oranı: Yüzde 13,36

        4 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 13,36

        Memur enflasyon farkı: Yüzde 6,94

        Toplu sözleşme zammı: Yüzde 5

        Memur zammı: Yüzde 12,29

        6

        6 AYLIK ENFLASYON ORANI BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ?

        Merkez Bankası'nın Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlandı.

        Ekonomistlerin tahminine göre, enflasyon mayıs ayında yüzde 2,36, haziran ayında ise yüzde 1,77 olarak gerçekleşecek. Yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 30,35 oldu.

        Enflasyonun beklentiler doğrultusunda gerçekleşmesi halinde Tüketici Fiyat Endeksi 3.170,19 seviyesine yükselecek.

        Piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre; 6 aylık enflasyon oranı yüzde 18,09 olacak.

        7

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK

        6 aylık enflasyon beklentisine göre Temmuz'da en düşük emekli maaşının 17 bin TL'yi aşması bekleniyor.

        Yani 6 aylık enflasyon tahmini ile hesap yapacak olursak;

        emekli maaşı zam oranı yüzde 18,09 olursa en düşük emekli aylığı 17 bin 86 TL'ye yükselecek.

        8

        DUL VE YETİMLER NE KADAR ALACAK?

        Dul ve yetimler de hissesi oranında yeni taban aylıktan faydalanabilecek. Buna göre;

        yüzde 75 hissesi olan dul ve yetim 12.814,5 TL

        yüzde 50 hissesi olan dul ve yetim 8.543 TL

        yüzde 25 hissesi olan dul ve yetim 4.271,5 TL

        Ana maaşı 17 bin 86 TL'den fazla olan dul ve yetimin maaşı ise bu rakamlardan yüksek olacak.

        9

        EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        Emekliler her yıl ocak ve temmuz dönemi olmak üzere maaşlarına 2 kez zam alıyor. Emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor.

        Kesin SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak.

        10

        SGK 4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI

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        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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