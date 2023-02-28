Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Emeklileri hedef alan tefecilere operasyon: 9 gözaltı - En son haberler
ABONE OL

Emeklileri hedef alan tefecilere İzmir merkezli 3 ilde operasyon: 9 gözaltı

Gazete ve sosyal medyaya "emekliye kredi çıkartılır" ilanları ile özellikle emeklileri hedef alan tefecilere yönelik İzmir merkezli Aydın ve Kütahya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 9 şüphelinin yakalandığı operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda, içinde borçluların isimlerinin bulunduğu çok sayıda ajanda, not defteri ve dijital materyal ele geçirildi

Emeklileri hedef alan tefecilere operasyon: 9 gözaltı - En son haberler
AA

İzmir merkezli tefecilik operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

AA'nın haberine göre, Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gazete ve sosyal medyaya "emekliye kredi çıkartılır" ilanları vererek acil nakit para arayışı içerisindeki çoğunluğu emekli vatandaşlara yüksek faizle borç verip senet imzalattıkları, icraya verdikleri kişilerin maaşlarına da kesinti yaptırdıkları belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, teknik ve fiziki takibin ardından İzmir'in Bornova, Buca, Konak ,Karabağlar ilçeleri ile Kütahya ve Aydın'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, içinde borçluların isimlerinin bulunduğu çok sayıda ajanda, not defteri ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin bu yöntemle 50 kişiyi yaklaşık 5 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

*Fotoğraflar: DHA

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kayseri'nin İncesu ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
GÜNDEM Kayseri'de 4.4 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da dolandırıcılığa yönelik operasyon
GÜNDEM İstanbul'da dolandırıcılığa yönelik operasyon
Son dakika: Meclis'te EYT görüşmeleri başladı! - Haberler
GÜNDEM Meclis'te EYT görüşmeleri başladı
Vali Yerlikaya, misafir edilen evsiz sayısını açıkladı! - Güncel haberler
GÜNDEM Vali Yerlikaya, misafir edilen evsiz sayısını ...
2023 Vergi affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, hangi borçlar yapılandırılacak?
GÜNDEM 2023 Vergi affında son durum!
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem! - Haberler
GÜNDEM Kahramanmaraş'ta 4,5 büyüklüğünde deprem!
İstanbul'da taksici yolcusunu darp etti! - Haberler
GÜNDEM İstanbul'da taksici yolcusunu darp etti
TÜRKİYE MTA DİRİ FAY HATTI HARİTASI 2023: Hangi illerden fay hattı geçiyor? Deprem riski olan iller ve ilçeler listesi
GÜNDEM Deprem riski olan iller ve ilçeler listesi
MUĞLA DEPREM RİSK HARİTASI 2023: Muğla deprem bölgesi mi? Muğla fay hattı nereden, hangi ilçelerden geçiyor? Muğla depreme dayanıklı ve en riskli bölgeler!
GÜNDEM Uzmanlar uyardı: Bu bölgelerde 4 aktif fay hattı ...
Rusya'da UFO mu görüldü? Rusya'dan UFO açıklaması: Uçuşlar iptal edildi!
GÜNDEM Rusya'da UFO mu görüldü?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.