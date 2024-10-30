Emeklilik yılı farkı için bir düzenleme yapılacak mı? Bakan Işıkhan açıkladı
Emekli olmaya hazırlanan vatandaşlar, 2024-2025 yılı emeklilik yılı farkı ile karşıya karşıya geldi. 2024 yılında emeklilik dilekçesi verenler, 2025 yılında dilekçe verenlere göre yüzde 32 daha yüksek maaş alacak. Peki, bu konu hakkında bir düzenleme yapılacak mı? İşte, detaylar...
Emeklilik yılı farkı gündemdeki yerini koruyor. Buna göre; 2024 yılında emekli olmak için dilekçe verenler ile 2025 yılında dilekçe verenler arasında yüzde 32 oranında maaş farkı oluşacak. Peki, konu hakkında düzenleme yapılacak mı? İşte, emeklilik yılı farkına dair son gelişmeler...
2025 YILINDA EMEKLİ OLANLAR DAHA AZ MAAŞ MI ALACAK?
Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç'ın 30 Eylül 2024 tarihli yazısına göre;
Orta Vadeli Program’da 2024 yılı enflasyonu yüzde 41,5, gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme hızı da yüzde 3,5 olarak revize edildi. Enflasyon ve büyüme OVP’deki öngörülere uygun gerçekleşirse, emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2024 tarihine kadar verenler ile 1 Ocak 2025 tarihinden sonra verenlerin aylıkları arasında yaklaşık yüzde 32 oranında fark ortaya çıkacak. 2024’te dilekçe verenler daha yüksek aylık alacaklar.
2025-2026'DA EMEKLİ OLACAKLAR YÜZDE 32 DAHA AZ MAAŞ ALABİLİR
2024 yılından 2025 yılına geçerken ortaya çıkan düşüşten sadece bu yıl emekliliğe hak kazanmış kişiler korunacak olursa, emeklilik koşullarını 2025 veya 2026 yılında tamamlayanlar düzenlemeden yararlanamayacak. Onların e-Devlet’te şu an görünmekte olan emekli aylıkları gelecek yıl Ocak ayında yeniden hesaplanacak ve yeni tutar ile bu yılki mevcut tutar arasında yüzde 32 oranında fark olacak.
BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİLİK YILI FARKI AÇIKLAMASI
AA Editör Masası'na konuk olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Emekli maaş farklarına düzenleme gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya da yanıt veren Bakan Işıkhan "Enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde bu tür konular gündeme gelebiliyor. Emeklilik sistemiyle çok fazla oynamayı düşünmüyoruz. Bu tür durumlarla daha önce de karşılaştık. Bakanlıklarımızın da bu konuda hassasiyet gösterdiklerini biliyorum. Burada konuyu ince eleyip sık dokumak gerekiyor" dedi.
'Tamamlayıcı emeklilik sistemi' sorusuna ilişkin ise Bakan Işıkhan "Tamamlayıcı emeklilik sistemi ile ilgili bakanlığımızın herhangi bir çalışması yok" yanıtını verirken "Kıdem tazminatının yerine geçecek endişeleri var. Bu konuda işçi ve işveren kesimi rahat olsun" diye ekledi.