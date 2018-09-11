Emeklilikte yaşa takılanların gündeminde Meclis'te yapılabilecek olası bir düzenleme var. Konuyla ilgili son dakika açıklaması Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından yapıldı. Açıklama sonrası emekli olmak isteyen ancak yaşa takılanlar, EYT düzenlemesiyle ilgili olası bir asal düzenlemenin yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı.

Peki; emeklilikte yaşa takılanlar için bir düzenleme yapılacak mı? Emekli olmak için kaç gün gerekli? İşte emeklilik ile ilgili detaylar...

EYT İLE İLGİLİ DÜZENLEME YAPILACAK MI?

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir yasal düzenleme yapılacak mı? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, konuyla ilgili sorulan soruya cevap verdi.

İşte İbrahim Kalın tarafından yapılan açıklama:

Bu konu bugün gündeme gelmedi. Hükümetin gündeminde de yok. Gündeme gelince bakılır. Bütçeye üreteceği maaliyeti dikkate almak lazım...

EMEKLİ OLMAK İÇİN KAÇ GÜN GEREKLİ?

3600 gün ya da 5400 gün üzerinden emekli olabilirsiniz. Ancak unutmayın ki yaş şartını da yerine getiriyor olamanız gerekmekte. Yaş şartı da kadın ve erkeğe göre farklılık gösterir. Bağlı olduğunuz Sosyal Güvenlik Kurumu'na giderek prim sürenizi, kaç yıl üzerinden emekli olabileceğinizi ve ne kadar zaman daha prim ödemeniz gerektiğini öğrenebilirsiniz.

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