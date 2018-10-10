Emeklilikte yaşa takılanlar için gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Tasarı önerileri gelirken bir yandanda tartışmalar sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu emeklilikte yaşa takılanlar için açıklamada bulundu. İşte EYT ile ilgili son gelişmeler...

Kılıçdaroğlu'ndan flaş EYT açıklaması!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin TBMM Grubu'nda yaptığı konuşmada, gündemdeki konuları değerlendirdi. Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin kanun teklifi verdiklerine, ilgili komisyonun olağanüstü toplanmasını istediklerine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, önümüzdeki günlerde bu konuyu Genel Kurul gündemine getireceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, bu konuda hangi partinin samimi, hangisinin samimi olmadığının, ak ile karanın Genel Kurulda görüleceğini dile getirdi.

İBRAHİM KALIN'DAN EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR İÇİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 3 Ekim'de yapılan kabine toplantısının ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında gelen erken emeklilik yasası ile ilgili soruya "Kabinede gündeme gelmedi. Bu konu kabinenin gündeminde yok. Değerlendirmesi Meclis'te yapılır" şeklinde cevap verdi.

MUHALEFETİN EYT ÇALIŞMASI

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, emeklilikte yaşa takılanlar konusunda seçim beyannamesinde vaatleri bulunduğunu belirterek, sosyal güvenlik sistemine aşırı yük getirmeyen ama yeteri kadar prim ödemiş vatandaşı da mağdur etmeyen bir çözüm bulmaktan yana olduklarını söyledi.

İYİ Parti Grup Başkanı Ahat Andican, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasaya ilişkin teklifi hazırladıklarını belirterek, bu işin takipçisi olacaklarını söyledi.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel, partileri tarafından verilen yasa teklifinin gündeme alınması için TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı’na yazıyla başvurdu. Başvuruda, emeklilikte yaşa takılan vatandaşların, uzun yıllar boyunca sorunlarına çözüm aradığı ancak parlamento çoğunluğu oluşmadığı için beklentilerin karşılanamadığı belirtildi.

Başvuruda, AK Parti dışında TBMM'de grubu bulunan 4 siyasi partinin tamamının, Meclis tatildeyken yeni yasama dönemi açılır açılmaz emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözülmesi için açıklamalarda bulunduğu anımsatıldı. CHP Grup Başkanvekillerinin başvurusunda, konuyla ilgili tekliflerin birleştirilerek görüşülmesi için komisyonun toplantıya çağrılması talep edildi.

EYT İÇİN 45 GÜNLÜK SÜRE

TBMM İçtüzüğü’nün 37. maddesine göre, tasarı veya tekliflerle kanun hükmünde kararnamelerin esas komisyonlara havale gününden itibaren görüşmelerin en geç 45 gün içinde sonuçlandırılması gerekiyor. CHP, İYİ Parti ve MHP milletvekillerinin teklifleri henüz TBMM Başkanlığı tarafından esas ve tali komisyonlara sevk edilmedi. Bu nedenle, 45 günlük süre başlamadı. Önümüzdeki günlerde sevk işleminin gerçekleşmesi bekleniyor.

Bir teklifin komisyon gündemine alınmasına komisyon başkanı veya üyelerin çoğunluğu karar veriyor. Komisyonların başkanlığını AK Parti milletvekilleri yapıyor. Teklifler komisyona sevk edildikten sonra 45 gün içinde görüşülmemesi halinde, muhalefet partilerinin, tekliflerin doğrudan genel kurul gündemine alınmasını isteme hakkı bulunuyor. Doğrudan gündeme alınma talebinin muhalefet partilerinin oylarıyla kabul edilmesi halinde, komisyonda görüşülmesine gerek kalmadan teklifler birleştirilerek genel kurulda görüşülebilecek.

CHP Grup Başkanvekilleri, “esas komisyon” olacağı var sayımıyla Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’na başvuruda bulundu. Ancak, TBMM Başkanlığı, AK Parti milletvekillerinin çoğunluğu oluşturduğu Plan Bütçe Komisyonu’nu da esas komisyon olarak belirleyebilir.

DÖRT PARTİNİN OYU 302’YE ULAŞIYOR

Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda CHP, İYİ Parti ve MHP teklif verirken, HDP de teklifleri destekleyeceğini açıkladı. Dört partinin toplam milletvekili sayısı 302’ye ulaşıyor. Dört milletvekili bakan atandığı için bu yasama döneminde TBMM’de 596 milletvekili bulunuyor. Dört muhalefet partisinin oyu Meclis’te çoğunluğu sağlıyor.

Teklifler kabul edilirse 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlayan kadınlar 20, erkekler 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 gün prim ödeme koşulunu yerine getirdikleri takdirde emekli olabilecek.

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