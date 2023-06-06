Yılda iki kez dini bayramlara olmak üzere ödenen emekli ikramiyesi için geri sayım başladı. 28 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek Kurban Bayramı'na sayılı günlerin kalmasıyla emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri de merak konusu oldu. Peki, emekli ikramiyesi ne kadar ve ne zaman yatacak? İşte, konuya ilişkin detaylar...