        Emekliye ÖTV'siz araç çıkacak mı, şartları ve limiti ne? 2026 ÖTV'siz araçlar listesi

        2026 yılında araç sahibi olmak isteyen kişilerin gündeminde yer alan ÖTV'siz araç düzenlemesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen yeni düzenlemeyle, ortopedik engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayan ve engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan bireyler de ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek kapsam içine alındı. Böylece mevcut uygulama genişletilerek daha fazla engelli vatandaşın araç sahibi olmasının önü açılırken, emeklilere yönelik ÖTV'siz araç beklentileri de yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. Peki, Emekliye ÖTV'siz araç çıkacak mı, şartları ne? İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Nisan 2026 - 15:59 Güncelleme:
        ÖTV’siz araç düzenlemesinde son gelişmeler takip ediliyor. Yeni düzenleme ile birlikte araç fiyat üst limiti ve başvuru şartları güncellenirken, yüzde 40 ve üzeri engel oranına sahip bireyler için muafiyet kapsamı genişletildi. Yerli üretim şartının öne çıktığı sistemde, ÖTV’siz alınabilecek araç modelleri yeniden şekillenirken, emeklilere yönelik benzer bir düzenlemenin Meclis’ten geçip geçmediği sorusu da merak konusu olmaya devam ediyor. İşte ÖTV'siz alınabilecek yerli araçlar listesi ile emekli ve engelli ÖTV'siz araçları...

        ÖTV'SİZ ARAÇ DÜZENLEMESİ SON DURUM NE?

        TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 3 maddesi daha kabul edildi, düzenlemeye yeni bir madde ihdas edildi.

        Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan ortopedik engellilerden ortopedik engelleri nedeniyle hakkında sürücü belgesi alamayacağına karar verilen engelli bireylere de Kanun kapsamında belirlenen taşıtların ilk iktisabında 10 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV istisnası uygulanacak.

        ÖTV'SİZ ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ NE KADAR?

        Türkiye'de yüzde 90 ve üzeri engellilik oranına sahip bireyler, belirlenen fiyat limitleri dahilinde ÖTV ödemeksizin araç satın alabiliyor. Daha düşük oranlarda ise araçta özel tertibat şartı aranıyor. Muafiyet kapsamında satın alınan araçlar 10 yıl boyunca satılamıyor. Yeni düzenlemeyle ortopedik engeli bulunan ve bu nedenle sürücü belgesi alamayan yüzde 40 ve üzeri engeli olan kişiler de ÖTV muafiyetiyle araç alabilecek.

        ÖTV'SİZ ARAÇ KAMPANYASINDAN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

        Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yapılan yeni düzenleme ile ortopedik engel oranı yüzde 40 ve üzerinde bulunan kişiler için ÖTV muafiyetinin kapsamı genişletildi. Buna göre, ortopedik engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayacağına dair resmi sağlık kurulu kararı bulunan engelli bireyler de, Kanun’da belirtilen taşıtların ilk satın alımında on yılda bir kez olmak üzere ÖTV istisnasından yararlanabilecek. Böylece sürücü belgesi alamayan ortopedik engellilerin de araç edinirken vergi avantajından faydalanmasının önü açılmış oldu.

        Türkiye’de engellilik oranı yüzde 90 ve üzerinde olan bireyler, belirlenen üst fiyat sınırları çerçevesinde Özel Tüketim Vergisi ödemeden otomobil satın alma hakkına sahip bulunuyor. Engel oranı bu seviyenin altında olan kişiler için ise vergi muafiyetinden yararlanabilmenin temel şartı, aracın engel durumuna uygun özel tertibatla donatılması olarak uygulanıyor. Bu düzenleme, engelli bireylerin ulaşım ihtiyaçlarını daha erişilebilir hâle getirmeyi amaçlarken, her engel grubuna göre farklı kriterler içeriyor.

        EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ ÇIKACAK MI, NE ZAMAN?

        Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan ÖTV muafiyeti teklifi henüz yasalaşmış değil. Kanun teklifi şu an için sadece teklif aşamasında bulunuyor; Genel Kurul’dan geçmediği ve Resmi Gazete’de yayımlanmadığı için yürürlüğe girmiş bir uygulama bulunmuyor. Teklife göre bu düzenleme tüm emeklileri kapsamıyor. Yani SSK (4/1-a) emeklileri (işçi emeklileri) ve memur emeklileri (Emekli Sandığı) genel olarak kapsam dışı kalıyor. Eğer kabul edilirse, uygulama büyük olasılıkla sınırlı kalacak ve sadece belirtilen Bağ-Kur emeklilerine fayda sağlayacak.

        EMEKLİ ÖTV'SİZ ARAÇ TEKLİFİNDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?

        Kanun teklifi metnine göre düzenleme yalnızca belirli grupları kapsıyor:

        - 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında esnaf veya sanatkâr statüsünde olanlar,

        - 5510 sayılı Kanun’un 4/1‑b maddesi (Bağ-Kur) kapsamında yaşlılık aylığı alan emekliler.

        Buna göre SSK (4/1‑a) emeklileri yani işçi emeklileri ve memur emeklileri (Emekli Sandığı) kapsam dışında kalıyor. Bazı haberlerde çiftçi veya tarım Bağ-Kur emeklileri (ÇKS’ye en az 10 yıl kayıtlı ve yoksulluk sınırının altında maaş alanlar) da ayrıca belirtilse de, teklif esas olarak esnaf ve sanatkâr Bağ-Kur emeklilerine odaklanıyor.

        ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLAR 2026 MARKA VE MODELLERİ

        En az yüzde 40 yerli olması şartı nedeniyle Togg T10X ve T10F, Fiat Egea Sedan ve Egea Cross, Renault Clio, Megane Sedan ve Duster, Toyota Corolla, Corolla Hybrid ve C-HR, Hyundai i20 ve Bayon alınabiliyor.

        Fıat marka araç kapsamında bugün bayilere gidildiğinde ÖTV muafiyeti kapsamında yer alan araçlar Fiat Egea Sedan, Fiat Egea Cross, Fiat Ulysse modelleri kapsama giriyor.

        Renault'da Duster, Megane ve Clio model araçlar ÖTV muafiyeti kapsamında alınabiliyor.

        Toyota'da ÖTV muafiyeti kapsamında alınabilen modeller ise şu şekilde;

        Corolla Benzinli

        1.5 Vision Plus Multidrive S

        1.5 Dream Multidrive S

        1.5 Dream X-Pack Multidrive S

        1.5 Flame X-Pack Multidrive S

        1.5 Passion X-Pack Multidrive S

        Corolla Hybrid

        1.8 Hybrid Dream e-CVT

        1.8 Hybrid Dream X-Pack e-CVT

        1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT

        1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT

        Toyota C-HR Hybrid

        1.8 Hybrid Flame e-CVT

        1.8 Hybrid Passion e-CVT

        1.8 Hybrid Passion X-Sport JBL (Cam Tavansız) e-CVT

        1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT

        1.8 Hybrid Passion X-Sport JBL e-CVT

        Hyundai markası ise İ20 ve Bayon modellerini ÖTV muafiyeti kapsamında vatandaşlara sunuyor. Hyundai'nin ÖTV istisnası kapsamında sunduğu en ucuz araç 927.000 TL, En yüksek fiyat ise 1.275 bin TL olarak belirlendi.

        ÖTV MUAFİYETİ KAPSAMINDA OLAN ARAÇLAR HANGİLERİ?

        Motor silindir hacmine bakılmaksızın hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 2.873.972 TL altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, station wagon gibi taşıtlar ÖTV muafiyeti kapsamındadır.

        Motor hacimlerine bakıldığında ise sınırlamalar şunlardır:

        Motor silindir hacmi 2800 cm³’ü geçmeyen, eşya taşımaya mahsus van, panelvan, pick-up gibi açık veya kapalı kasalı kamyonetler,

        1.6 motor hacmi ve altında olan binek otomobiller,

        Motor silindir hacmi önemli olmaksızın tüm motosikletler.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Uçakta rahatsızlanan Rus Orkestra şefi Stadler hayatını kaybetti

        Pegasus Havayolları'nın St. St. Petersburg'dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan uçakta bulunan Dünyaca Ünlü Rus Kemancı ve Orkestra Şefi Sergey Stadler aniden rahatsızlandı. Uçak Romanya Bükreş Havalimanı'na acil iniş yaparken, Rus şef tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (DHA)

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        TCMB faiz kararını açıkladı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        Trump ateşkesi neden uzattı?
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        WSJ iddia etti: Trump Durum Odası'ndan uzaklaştırıldı
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        FT: İran bağlantılı tankerler, ABD ablukasını aştı
        2026'da kasko fiyatları değişmez
        2026'da kasko fiyatları değişmez
        15 yaşındaki Alperen’i yumrukla öldürdü! Ödül gibi ceza!
        15 yaşındaki Alperen’i yumrukla öldürdü! Ödül gibi ceza!
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        'Özel gereksinimli' çocuğa markette darp!
        'Özel gereksinimli' çocuğa markette darp!
        Oscar'lı yıldızdan 'inşallah' yanıtı
        Oscar'lı yıldızdan 'inşallah' yanıtı
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        İbrahim Tatlıses taburcu oldu
        İbrahim Tatlıses taburcu oldu
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Kiracı mı karşılar ev sahibi mi?
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Aslan derbi öncesi kupa mesaisinde!
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        Neden sadece Türkler çift demlik kullanıyor?
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        "Fenerbahçe'nin ruhunu almışlar!"
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!
        Beşiktaş'ın kupada konuğu Alanyaspor!
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!