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Emel Sayın'dan o iddialara tepki

Usta sanatçı Emel Sayın, sosyal medyada hızla yayınlan 'öldü' iddialarına paylaştığı video ile yanıt verdi. Sayın, konuyla ilgili, "Bugün sosyal medyada bir haber yer almış benimle ilgili, ben de arkadaşlarımdan öğrendim. Sevenlerim ve ailem telaşlandı, üzüldü Emel Sayın kalp krizi geçirdi, öldü diye ama gördüğünüz gibi ben iyiyim. Bu asılsız bir haber" şeklinde konuştu

Emel Sayın'dan o iddialara tepki - Magazin haberleri
Emel Sayın isyan etti
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HABERTURK.COM

Sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından ünlü şarkıcı Emel Sayın'ın kalp krizi geçirdiği ve hayatını kaybettiği öne sürüldü. Sayın, hakkında ortaya atılan iddiaların ardından konuyla ilgili açıklama yaptı.

İyi olduğunu duyuran 75 yaşındaki sanatçı, Instagram hesabından yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Herkese merhaba. Bugün sosyal medyada bir haber yer almış benimle ilgili, ben de arkadaşlarımdan öğrendim. Sevenlerim ve ailem telaşlandı, üzüldü Emel Sayın kalp krizi geçirdi, öldü diye ama gördüğünüz gibi ben iyiyim. Bu asılsız bir haber. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Bunu niye yaptıklarını anlamıyorum. Ne bileyim, üzüldüler çok tabii ki... Allah akıl sağlığı versin diyeceğim... Kimseye böyle yapmayın ne olur. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. İnşallah güzel, sağlıklı günlerde beraber olalım."

"AŞI OLDUM"

1998 yılında 'Devlet Sanatçısı' unvanı verilen Emel Sayın, iki ay önce koronavirüs aşısı olduğunu, "Şimdi aşımı yaptırdım, geldim. Aşı oldum yani ama yine tedbiri elden bırakmayacağız. Görüşmek üzere" sözleriyle duyurmuştu.

EN BÜYÜK PİŞMANLIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Emel Sayın, geçtiğimiz aylarda hayattaki en büyük pişmanlığının evlat sahibi olamamak olduğunu belirtmişti. Sanatçı, evlat sevgisinin yerine yeğenlerini koyduğunu ve onları çok sevdiğini söylemişti.

"OKULUN ASSOLİSTİ GİBİYDİM"

Müzikle olan ilişkisinin çok küçük yaşlarda başladığını belirten Sayın, ilk hatırladığının da henüz altı yaşında müzik dersinde söylediği ağıt olduğunu belirtmişti. "O günden sonra her sınıf müzik dersinde beni çağırmaya başladı, okulun assolisti gibiydim" diyen Emel Sayın, "Radyoda ise opera dinliyordum, aşık oluyordum o sese" ifadelerini kullanmıştı.

Ailesinin de desteği ile müzik eğitimi alarak, kendisini geliştirmeye çalıştığını söyleyen ünlü sanatçı, yaşadıkları maddi sıkıntıların ardından sorumluluk duygusunun ağır basmasıyla birlikte konservatuarı bitiremeden 17 yaşında sahne almaya başladığını belirtmişti.

"ÇOK ÖZEL İNSANLARLA ÇALIŞMIŞIM"

Sinema filmlerinde oynadığı için kendisini çok şanslı hissettiğini belirten Sayın, "İyi ki yapmışım. Beni sinemaya itenlere çok teşekkür ediyorum. Çok özel insanlarla çalışmışım" demişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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