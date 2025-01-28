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        Haberler Magazin Emel Sayın'ın acı kaybı - Magazin haberleri

        Emel Sayın'ın acı kaybı

        Ünlü sanatçı Emel Sayın, teyzesi Hatıra Acar'ın vefat ettiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 18:12 Güncelleme: 28.01.2025 - 18:19
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        Emel Sayın'ın acı kaybı
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        Emel Sayın, teyzesinin ölüm haberiyle sarsıldı. Sayın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Çok sevdiğim canım teyzem, Hatıra Acar'ı bir süredir tedavi gördüğü hastanede bugün kaybettik. Cenazesi, 29 Ocak Çarşamba günü Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. Allah rahmet eylesin" dedi.

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