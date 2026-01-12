Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Emily Blunt: Kekemeydim, oyunculuk ulaşılmazdı

        Emily Blunt: Kekemeydim, oyunculuk ulaşılmazdı

        Emily Blunt, çocukken kekemelik sorunu olduğu için hiçbir zaman oyuncu olabileceğini düşünmediğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2026 - 13:19 Güncelleme: 12.01.2026 - 13:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kekemeydim, oyunculuk ulaşılmazdı"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Emily Blunt, kekemelik sorunu yaşadığı bir çocukluk dönemi geçirdiği için oyunculuğu geçmişte tamamen ulaşılmaz olarak gördüğünü ve asla oyuncu olmayı beklemediğini itiraf etti.

        42 yaşındaki oyuncu, utangaç bir çocuk olduğunu anlatırken, çok konuşmayı gerektiren bir işin kendisi için ulaşılamaz olduğunu söyledi.

        "Oldukça utangaç bir çocuktum. Çok kötü bir kekemeliğim vardı, bu yüzden kolay kolay konuşmuyordum" diyen Emily Blunt; "Bu yüzden konuşmam gereken bir işte çalışmak benim için tamamen ulaşılmazdı" ifadesini kullandı.

        Kekemelik geçmişine rağmen Emily Blunt, 'Şeytan Marka Giyer', 'Dövüş Efsanesi' gibi filmlerde rol alarak oyunculukta çok başarılı bir kariyere sahip oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yanlış vitese alınan otobüs, yedek şoför ile muavine çarptı; 1 ölü, 1 yaralı

        EDİRNE'de sürücüsünün yanlış vitese aldığı otobüsün çarptığı yedek şoför M.A. hayatını kaybetti, muavin Ü.C. yaralandı.

        #Emily Blunt
        #kekeme
        #oyuncu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        “Ortak rapor” çalışmalarında ana başlıklar belirlendi
        “Ortak rapor” çalışmalarında ana başlıklar belirlendi
        Şiddetten kaçtılar... Anne ile kızı camiye sığındı!
        Şiddetten kaçtılar... Anne ile kızı camiye sığındı!
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Babasını baltayla öldürüp kireçlemişti! Böyle evlat olmaz olsun!
        Babasını baltayla öldürüp kireçlemişti! Böyle evlat olmaz olsun!
        B planı Dovbyk!
        B planı Dovbyk!
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        6 kilo altın ve 1 milyon TL çaldı! Şaşırtan savunma!
        6 kilo altın ve 1 milyon TL çaldı! Şaşırtan savunma!
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kim gelecekten geliyor?
        Kim gelecekten geliyor?
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Vasiyetini hazırladı
        Vasiyetini hazırladı
        Müşterilerini dolandırdı... Afrika'da iş yeri açtı!
        Müşterilerini dolandırdı... Afrika'da iş yeri açtı!
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Bakanlıktan fahiş fiyatlara 2 milyar 658 milyon TL ceza
        Bakanlıktan fahiş fiyatlara 2 milyar 658 milyon TL ceza
        Putin Venezuela konusunda neden sessiz kaldı?
        Putin Venezuela konusunda neden sessiz kaldı?
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız