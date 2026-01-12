Emily Blunt: Kekemeydim, oyunculuk ulaşılmazdı

Emily Blunt, kekemelik sorunu yaşadığı bir çocukluk dönemi geçirdiği için oyunculuğu geçmişte tamamen ulaşılmaz olarak gördüğünü ve asla oyuncu olmayı beklemediğini itiraf etti.

42 yaşındaki oyuncu, utangaç bir çocuk olduğunu anlatırken, çok konuşmayı gerektiren bir işin kendisi için ulaşılamaz olduğunu söyledi.

"Oldukça utangaç bir çocuktum. Çok kötü bir kekemeliğim vardı, bu yüzden kolay kolay konuşmuyordum" diyen Emily Blunt; "Bu yüzden konuşmam gereken bir işte çalışmak benim için tamamen ulaşılmazdı" ifadesini kullandı.

Kekemelik geçmişine rağmen Emily Blunt, 'Şeytan Marka Giyer', 'Dövüş Efsanesi' gibi filmlerde rol alarak oyunculukta çok başarılı bir kariyere sahip oldu.