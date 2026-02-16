Emin Alper'in filmi Kurtuluş, Berlin'de Altın Ayı için yarışıyor

Emin Alper'in son filmi ‘Kurtuluş’, dünya prömiyerini 76. Berlin Film Festivali’nin Ana Yarışma bölümünde 15 Şubat Pazar günü gerçekleştirdi.

Berlinale Palast’ta ilk kez sinemaseverlerin karşısına çıkan filmin gösterim heyecanını kırmızı halıda Emin Alper’le beraber başrol oyuncuları Caner Cindoruk, Berkay Ateş, Feyyaz Duman, Naz Göktan ve Özlem Demir beraber yaşadılar.

Biletleri günler öncesinden tükenen ‘Kurtuluş’un prömiyerinde Emin Alper öncelikle tüm ekibine ve oyuncularına teşekkür ederken filmle ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Kurtuluş, bir topluluğun nasıl korkunç suçlar işleyebileceği üzerine bir film. Tarih bu tür hikayelerle dolu… Ne yazık ki günümüz de öyle. Bugün, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma tanık oluyoruz. Bu suçları durdurabilecek tek şey, dünyanın güçlü bir tepki göstermesi, ancak biz Filistin'i yüzüstü bıraktık. İster bu suça ortak olmuş Batılı güçler, ister Batı dışında kalan otokrat devletler olsun, hükümetlere güvenemeyiz. Sadece kendimize ve dünya halklarına güvenmeliyiz, uyanık olmalıyız, birlikte ayağa kalkmalıyız ve değişimin gücü olmalıyız.”

'Kurtuluş' Emin Alper'in 2019 yılında yine aynı bölümde yer alan 'Kız Kardeşler' filminden yedi yıl sonra, Türkiye'den Ana Yarışma'ya kabul edilen ilk yapım olma başarısını gösterirken festivalin ödülleri 21 Şubat akşamı yapılan törende sahiplerini bulacak. Yönetmenin beşinci uzun metrajlı filminin oyuncu kadrosunda Caner Cindoruk, Berkay Ateş, Feyyaz Duman, Naz Göktan, Özlem Taş, Eren Demir, Selim Akgül, Hichi Demi ve Nazmi Karaman yer alıyor. Korucu Hazeran aşireti ile yıllar önce terk etmek zorunda bırakıldıkları köylerine geri dönen Bezariler arasındaki toprak çatışmasını odağına alan film; gergin bir atmosferde, tekinsiz rüyaların körüklediği bir iktidar mücadelesini ve 'kurtuluş' vaadinin peşinden giden bir köyün hikâyesini anlatıyor. Yapımcılığını Liman Film'in üstlendiği 'Kurtuluş'un ortak yapımcıları arasında Bir Film, Meltem Films, TS Productions, Circe Films, Horsefly Films ve Second Land yer alıyor.