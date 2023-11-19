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        Haberler Gündem 3. Sayfa Emin Can'dan haber alınamıyor!

        Evinden işe gitmek çıkan Emin Can'dan haber alınamıyor!

        Muğla'da işe gitmek için evinden çıkan 17 yaşındaki Emin Can'dan bir daha haber alınamadı. Emin Can için bölgede arama çalışması başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 19:14 Güncelleme: 19.11.2023 - 19:14
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        Emin Can'dan haber alınamıyor!
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        Muğla'da Emin Can Şahan (17), dün sabah Menteşe ilçesindeki evinden çalıştığı berber dükkanına gitmek üzere ayrıldı.

        Şahan'ın iş yerine gelmemesi üzerine berber salonu işletmecisi aileye haber verdi.

        Çevrede kendi imkanları ile arama yapan çocuğun yakınları, daha sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, Şahan'ın bulunması için çalışma başlattı.

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