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'Emin Saruhanlı' yeniden ailesinin başında!

Show TV'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizisi 'Baba' bu akşam 12. bölümüyle ekrana gelecek. Servet'in liderliği aileyi ikiye böler. Gözaltındaki Kadir, nezarette hiç beklemediği biriyle karşılaşır. Yeniden ailesinin başına geçen Emin, ev arayışı sırasında aldığı bir haberle yıkılır

'Emin Saruhanlı' yeniden ailesinin başında!
'Emin Saruhanlı' yeniden ailesinin başında!
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HABERTURK.COM

Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı, hikayesini Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın, senaryosunu Ekin Atalar'ın yazdığı, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak'ın üstlendiği 'Baba'nın oyuncu kadrosunda; Haluk Bilginer, Ayda Aksel, Tolga Sarıtaş, Hakan Kurtaş, Özge Yağız, Deniz Hamzaoğlu, Taner Rumeli, Damlasu İkizoğlu, Beril Pozam, Cem Uslu gibi birçok başarılı oyuncu yer alıyor.

'Baba', bu akşam 12. bölümüyle ekrana gelecek. Servet'in liderliği aileyi ikiye böler. Gözaltındaki Kadir, nezarette hiç beklemediği biriyle karşılaşır. Yeniden ailesinin başına geçen Emin, ev arayışı sırasında aldığı bir haberle yıkılır. Servet'in yaptıklarını öğrenen Kadir'in abisiyle yaşadığı yüzleşme çok sert olur. Babasının ölümünden Kadir'i sorumlu tutan İlhan, Büşra ile karşı karşıya gelir. Ailesini ziyaret eden Büşra, Emin'den beklemediği bir karşılık alırken, Cansu'nun gerçek yüzünü öğrenen Kadircan, kendini büyük bir açmazda bulur. İlhan, Kadir'e bedel ödetmek için çok tehlikeli bir karar alır.

'Baba' yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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