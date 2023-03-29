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Haberler Dünya Emine Erdoğan BM'de Sıfır Atık Oturumu'na katılacak
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Emine Erdoğan BM'de Sıfır Atık Özel Oturumu'na katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü özel oturumuna katılım için New York'a geldi.

Emine Erdoğan BM'de Sıfır Atık Oturumu'na katılacak
HABERTURK.COM / Ajanslar

Erdoğan, Türk Hava Yollarının TK 3 sayılı tarifeli uçağında, beraberinde kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve torunu Aybike Bayraktar'la seyahat etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da BM'deki 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü özel oturumuna katılım için aynı uçakla New York'a geldi.

Uçuş sonunda, Emine Erdoğan, pilotlar Göker Yılmaz Kadayıfçı, Şevki Baş ve kadın yardımcı pilot Buket Çelik'e teşekkür etti, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Emine Erdoğan, Çavuşoğlu ile beraberindekiler, Türkevi'nin girişinde Türkiye'nin Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal, Washington Büyükelçisi Murat Mercan ve eşleri ile Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ve Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği ve Türkiye Başkonsolosluğu mensupları tarafından karşılandı.

Erdoğan, Türkevi'ndeki "Evimin Yolları" adlı dijital sergiyi gezdi. Emine Erdoğan, buradakilerle de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Emine Erdoğan, ziyareti kapsamında BM Genel Kurulu’nda 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla düzenlenecek özel oturuma katılacak.

Türkiye'de uygulanan Sıfır Atık Projesi'nin dünyada yaygınlaştırılması çağrısında bulunacak olan Erdoğan, sürdürülebilir atık yönetimi ve iklim değişikliği arasındaki ilişki kapsamında projenin uygulanmasının dünyada yaygınlaştırılması gerektiğini anlatacak.

ÖZEL DAVET

BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 24 Şubat'ta Türkiye'ye gelerek, Emine Erdoğan ve Türk halkına "geçmiş olsun" dileklerini iletmişti.

Sharif, Emine Erdoğan'a, BM Genel Sekreteri Guteress'in ilk kez düzenlenecek 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliklerine katılması için özel davetini de sunmuştu.

ULUSLARASI SIFIR ATIK GÜNÜ

BM Genel Kurulu, 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunucusu, 105 ülkenin ise ortak sunucu olduğu "sıfır atık" kararını oydaşmayla kabul etmişti.

Genel Kurulun bu kararıyla 30 Mart “Uluslararası Sıfır Atık Günü” ilan edildi. ​​​​​​​

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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