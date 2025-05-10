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        Haberler Gündem Emine Erdoğan'dan "Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye" programına ilişkin paylaşım

        Emine Erdoğan'dan "Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye" programına ilişkin paylaşım

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye" programına ilişkin paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2025 - 19:42 Güncelleme: 10.05.2025 - 19:42
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        'Güçlü Aile Güçlü Türkiye'
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        Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti Genel Merkez Kadın Kollarının ev sahipliğinde düzenlenen "Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye" programında şehit, gazi, engelli, koruyucu, depremzede ve evlat nöbetindeki annelerle birlikte, başta Filistin olmak üzere farklı coğrafyalardan gelen misafir annelerle buluşmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.

        Emine Erdoğan paylaşımında, "Anneliğin sınır tanımayan şefkatiyle bir araya geldik. Merhametin, dirayetin ve fedakarlığın adı olan annelerimizin her biri, insanlık için ilham kaynağıdır. Bu güçlü ve anlamlı programda emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        Paylaşımında Erdoğan, programda çekilen bazı fotoğraflara da yer verdi.

        Paylaşılan kareler arasında Emine Erdoğan'ın, 24 Ocak'ta Kadıköy'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ile çektirdiği fotoğraf da yer aldı.

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        #Emine Erdoğan
        #güçlü aile güçlü türkiye
        #haberler
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