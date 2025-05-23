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        Haberler Gündem Emine Erdoğan, Esvatini Ana Kraliçesi Ntfombi Tfwala ile görüştü

        Emine Erdoğan, Esvatini Ana Kraliçesi Ntfombi Tfwala ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Esvatini Ana Kraliçesi" olarak anılan Esvatini Kralı III. Mswati'nin annesi Ntfombi Tfwala ile bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 22:30 Güncelleme: 23.05.2025 - 22:30
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        Esvatini Ana Kraliçesi ile bir arada
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        Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Emine Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Ntfombi Tfwala ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

        İki ülkenin tarım, hayvancılık ve sanayi gibi üretim alanlarındaki faaliyetlerinin konuşulduğu görüşmede Tfwala, Esvatini'de yaptığı projelerden bahsederek, bilhassa genç kızların güçlendirilmesi ve kültürlerinin korunması konusunda yoğun çabaları olduğundan söz etti.

        Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık konusundaki çabalarının ülke sınırlarını aştığını ifade eden Tfwala, kendisinin de çevre ve hayvanların korunması konusunda özel projeleri olduğunu aktardı.

        Erdoğan'ın, kültürü korumanın ve geleneklerin Türkiye'de de çok önemli olduğunu vurguladığı görüşmede, çevre sorunlarının küresel bir hale geldiği konusunda mutabık kalındı.

        Tfwala, görüşmenin ardından çalışmaları için tebrik ettiği Erdoğan'ı Esvatini'ye davet etti.

        Görüşme sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

        "Esvatini Krallığı Ana Kraliçesi Ntfombi Tfwala Hanımefendi’yi İstanbul’da ağırlamaktan mutluluk duydum. Eğitim başta olmak üzere kültür, sağlık, çevre ve kadınların kalkınması konularında verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ortak çalışma alanlarımızı ele aldık. Bu özel buluşma vesilesiyle Kraliçe'ye Afrika ile gönül bağımın bir yansıması olan Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi Derneğinin kuruluş serüvenini ve bu yolculuğun merkezinde yer alan dayanışma ruhunu paylaşma imkanı buldum. Bu güçlü temasın, kültürler arası anlayışı pekiştirecek yeni köprülerin ilhamı olmasını temenni ediyorum."

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        #Emine Erdoğan
        #Ntfombi Tfwala
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