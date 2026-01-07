Emine Erdoğan, Malezya Başbakanının eşi Wan Azizah İsmail ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in eşi Dr. Wan Azizah İsmail ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini ve Yaşayan Miras Okulunu ziyaret etti.

Emine Erdoğan, kütüphane girişinde samimiyetle karşıladığı Wan Azizah İsmail ile ilk olarak Cihannüma Salonu'na geçti.

Burada hatıra fotoğrafı çektiren lider eşleri, Malezya Kitaplığı'ndaki eserleri inceledi.

Emine Erdoğan, misafirine, Mevlana'nın "Mesnevi" eserinin Malayca baskısı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan "Türkiye" kitaplarını hediye etti.

Lider eşleri, Malezya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından armağan edilen 11 kitabı da yakından inceledi.

Ziyaret sırasında Wan Azizah İsmail, Emine Erdoğan'a kütüphaneyi çok beğendiğini ifade etti.

"YANKILAR" SERGİSİNİ GEZDİLER

Lider eşleri, daha sonra Şule Yüksel Şenler ile Malcolm X'in hak ve özgürlük mücadelesine ışık tutarak miraslarını yaşatmayı amaçlayan "Yankılar: Şule Yüksel Şenler ve Malcolm X'in Mirasını Yaşatmak Sergisi"ni ziyaret etti.

Şule Yüksel Şenler'in beyaz başörtülü bir kadın, Malcolm X'in ise siyahi bir erkek olarak farklı coğrafyalarda yaşadıkları toplumlarda özgürlük ve hak arayışlarının yarattığı "yankıların" benzerliğinin vurgulanmak istendiği sergiyi ilgiyle gezen İsmail, sergi hakkında bilgi aldı. Emine Erdoğan, sergi ziyaretinde Şenler'in "Huzur Sokağı" kitabını imzalayarak İsmail'e hediye etti. ÇOCUKLARLA MASAL DİNLEYİP HACİVAT-KARAGÖZ OYUNUNU İZLEDİLER Lider eşleri, somut olmayan kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığınca açılan "Yaşayan Miras Okulu"nu da ziyaret etti. Okula gelişlerinde çocuklar tarafından çiçeklerle karşılanan Emine Erdoğan ve Wan Azizah İsmail, seymen ekibinin gösterisini izledi. Kumda Türk kahvesinin pişirilmesi ve geleneksel Türk tatlılarından mesir macununun yapılışına ilişkin bilgi alan lider eşleri, Türk kahvesi, kızılcık şerbeti ve mesir macunundan tattı. Lider eşleri, sözlü kültür ve geleneksel sanatlar bölümüne geçerek, burada Dede Korkut ve Anadolu masalları ile Nasreddin Hoca fıkraları dinleyen çocuklara eşlik etti.