Hafta sonunu Bebek'te kızıyla geçiren Emine Ün, bu fotoğrafına, "En kıymetlim ile hafta sonu günlüğü" notunu düştü. Anne-kızın benzerliği Emine Ün'ün bazı takipçilerini şaşırttı. Gelen yorumlardan bazıları şöyle:

- "Hangisi Duru hangisi Emine bir an bilemedim"

- "Kız kardeşler"

- "Maşallah, anne kız demeye bin şahit ister. Bu güzellikleriniz ne olacak sizin böyle"

- "Hangisi anne, hangisi kızı bilemedim"