Emirdağ nerede? Emirdağ hangi şehirde, ilde, bölgede?

İlçe, adını çevresini kuşatan Emir Dağları’ndan alırken, hem göç yolları üzerinde bulunmuş hem de yerel halkın tarım ve hayvancılıkla geçimini sürdürdüğü bir merkez olmuştur. Günümüzde Emirdağ’ın tarihi kimliği, eski kalıntılar, geleneksel mimari izleri ve halk kültürüyle hâlâ yaşatılmaktadır. Bu köklü geçmiş ilçeyi sadece coğrafi özellikleriyle değil, kültürel mirasıyla da öne çıkarır. Emirdağ hangi şehirde olduğunu araştırdık.

EMİRDAĞ NEREDE?

Emirdağ, İç Anadolu Bölgesi’nin batısında bir yerdir. Afyonkarahisar şehir merkezine yaklaşık altmış beş kilometre uzaklıkta yer alan Emirdağ, konumu itibarıyla Eskişehir ve Ankara gibi büyük şehirlere de yakın bir noktadadır. İlçe, adını çevresini saran dağlardan alır ve rakımı yüksek olduğu için yazları serin, kışları soğuk geçen karasal iklime sahiptir. Tarihi çok eski dönemlere uzanan Emirdağ, Friglerden Bizans’a, Selçuklulardan Osmanlı’ya kadar birçok medeniyetin etkisinde kalmıştır.

Bugün hâlâ o dönemlerden kalma tarihi eserler ve kültürel izler ilçede görülebilir. Halkının önemli bir bölümü tarım ve hayvancılıkla uğraşır. Yurt dışına, özellikle de Belçika ve Fransa’ya göç eden çok sayıda Emirdağlı vardır, bu da ilçenin sosyal yapısını belirgin şekilde etkilemiştir. Geleneksel yaşam biçimleriyle birlikte modern alışkanlıkların da görüldüğü Emirdağ, hem tarihi hem de kültürel açıdan zengin bir yerleşim alanıdır.

EMİRDAĞ HANGİ İLDE? Emirdağ, Afyonkarahisar iline bağlı bir ilçedir. Afyonkarahisar şehir merkezinin kuzeybatısında bulunan Emirdağ, hem coğrafi konumu hem de tarihi geçmişiyle dikkat çeker. İlçe, Afyonkarahisar'ın en bilinen yerleşimlerinden biridir. Afyonkarahisar'a bağlı olması, Emirdağ'ı hem kültürel hem de idari bakımdan ilin önemli ilçelerinden biri haline getirir. EMİRDAĞ HANGİ BÖLGEDE? Emirdağ, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan bir. Konumu itibarıyla İç Anadolu ile Ege Bölgesi arasında bir geçiş alanında bulunur, bu nedenle hem coğrafi hem de kültürel özelliklerinde bu iki bölgenin izlerini taşır. İlçenin çevresini dağlık alanlar ve geniş ovalar kaplar.

Bölgenin bu iklimi tarım ürünlerinin çeşitliliğini etkiler ve özellikle tahıl üretimi ile hayvancılığın gelişmesine katkı sağlar. Tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Emirdağ, hem eski uygarlıklardan izler barındırır hem de geleneksel Anadolu kültürünün günümüzde yaşatıldığı bir merkez konumundadır. İç Anadolu Bölgesi'nin batı ucunda yer alması, ilçeye stratejik bir konum kazandırmış, aynı zamanda Eskişehir ve Ankara gibi önemli merkezlere yakınlığıyla da hareketli bir geçiş noktası olmuştur. EMİRDAĞ KONUMU NEDİR? Emirdağ, Afyonkarahisar ilinin kuzeybatısında, İç Anadolu Bölgesi'nin batı kesiminde yer alan bir ilçedir. İlçenin coğrafi yapısı dağlık alanlar ve geniş düzlüklerden oluşur. Verimli ovaları sayesinde tarım yapılırken, yüksek kesimlerde yaylacılık geleneği sürdürülür.