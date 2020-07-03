Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

Geçen hafta boyunca İstanbul Sarıyer’de, Emirgan sahilinin içler acısı halini gündeme taşımıştım. İBB tarafından yüzme alanı ilan edilmemiş olmasına rağmen Sarıyer Belediyesi’nin denize girilmesi için merdiven yapmasıyla sahilin plaja döndüğünü, yürüme yolunun zapt edildiğini, gece-gündüz gürültü kirliliğinin çığrından çıktığını yazmıştım.

Çevre sakinlerine kabus yaşatan bu manzaraların yanında can alıcı bir sorun daha olduğunu, hiçbir önlemin, can kurtaranın olmadığı sahilde, ölümcül akıntıda denize girenlerin boğulabileceğini, üstelik bu merdivenlerden sadece Emirgan’da değil Tarabya ve Kireçburnu’nda olduğunu dile getirmiştim.

Ne yazık ki bunları yazdıktan daha bir hafta bile geçmeden korktuğum oldu. Önceki gece, Tarabya’da denize giren 35 yaşındaki Serkan Ösker akıntıya kapıldı. Onu kurtarmak isteyen bir kişi daha akıntıya kapıldı. Serkan Ösker’i kurtarmaya çalışan kişi kurtarıldı ama Ösker boğuldu.

Gece Boğaz’da denize girip can veren Serkan Ösker’in babası Şeref Ösker’le konuştum. 35 yaşındaki Serkan Ösker, salı gecesi saat 01.00 sularında arkadaşlarıyla Tarabya sahiline gidip denize girmiş. Bir süre sonra da akıntıya kapılmış ve kurtarılmamış. Baba Şeref Ösker, oğlunun yüzme bildiğini ancak akıntıda yüzemediğini anlattı. Serkan Ösker’in 7 yaşında bir kızı olduğunu söyleyen baba Şeref Ösker, "Ben yandım, başkasının canı yanmasın. O merdivenler olmasaydı çocuğum boğulmayacaktı" diye feryat etti.

Şimdi soruyorum... Serkan’ın ölümünden kim sorumlu? İnatla o merdivenleri kaldırmayan Sarıyer Belediyesi mi, "Merdivenler kaldırılacak" sözünü vermesine rağmen bu ölümcül sorunu çözmeyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi mi? Kim? Bu ölümüm hesabını kim verecek?