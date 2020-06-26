Kireçburnu ve Yeniköy'de de aynı kaos

Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

İstanbul Sarıyer’de, Emirgan sahilindeki kaosu günlerdir yazıyorum. Gündüzü ayrı, gecesi ayrı bir curcuna... Yüzme alanı olmamasına, denize girmenin yasak olmasına rağmen Sarıyer Belediyesi tarafından denize girilmesi için sahile merdiven konulması kaotik bir manzara ortaya çıkarıyor.

Boğaz’ın en tehlikeli yerinde, ölümcül akıntıya karşı denize girenler büyük bir riskle karşı karşıya. Ne cankurtaran var ne başka bir önlem. Olayın bir başka vahim tarafı da yürüme yolunun plaja dönmesi. Vatandaşın yürümesi için yapılan yolda iç çamaşırlarıyla dolaşanlar, betonun üstünde güneşlenenler derken iş zıvanadan çıkmış durumda. Gündüz plaja dönen Emirgan sahili, gece ise başka bir kabusa ev sahipliği yapıyor. Bu kez de yürüme yoluna kurulan içki masaları, sarhoş olup naralar atan, yoldan geçenlere sataşan gruplar... Bangır bangır müzik, bağıra çağıra söylenen şarkılar, türküler...

Günlerdir videoları yayınlıyorum, görüyorsunuz, izliyorsunuz... Boğaz’ın ortasında bu rezillik olacak şey değil ama oluyor işte. Emirgan’daki bu kepazeliği gündeme getirdiğimden beri çevre sakinlerinden şikayet yağıyor. "Sahil yolu tımarhaneye döndü, kimsenin umurunda değil" diye isyan ediyor Emirganlılar... Üstelik sadece Emirgan’dan da değil, tüm Sarıyer’den geliyor bu şikayetler... Sarıyer sahilinde, Kireçburnu ve Yeniköy’e de benzer bir keşmekeşin, huzursuzluğun hakim olduğunu söylüyor Sarıyerliler...

İşte o şikayetlerden bazıları... Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in dikkatine sunuyorum...

"EMİRGAN’DAN KİREÇBURNU’NA KORSAN ÇAY OCAĞI İŞGALİ"

“Emirgan sahili konusunu gündemde tutmanıza çok sevindim. Sarıyer Belediyesi, İstinye, Emirgan, Kireçburnu sahilinde bu kargaşaya nasıl göz yumar? Yol üstünde semaver yakıp iskemle üzerinde çay kahve satanlara imtiyaz tanınıyor ve sahil yolunda korsan kafelere izin veriliyor. Bu korsan çay ocakları yüzünden sahilde yürümek mümkün olmuyor. Bazı çıkar gruplarına göz yumuluyor.” F.B.

YENİKÖY SAHİLİNDE DEĞNEKÇİLER

“Ailem 100 yıldan fazla Sarıyerlidir. Emirgan’la birlikte Yeniköy sahilinde de başka bir sorun var. Yeniköy’de de değnekçiler kol geziyor. Yürüme yolunun otopark olarak kullanılmasına göz yumuluyor.” A.T

"YENİKÖY’DE YÜRÜNMÜYOR"

“Sarıyer Yeniköy sahilindeki yürüme yolu kafe ve restoranların istilası altında. Araçlar sahil yoluna çekiliyor. Yürüyecek, adım atacak yer yok. Boğaz hattında yürümek mümkün değil. Zabıta bu manzarayı hiç mi görmüyor!” F.K.

"KİREÇBURNU’NDA DA AYNI REZALET"

“29 yaşındayım. Emirgan’da doğdum büyüdüm. Son birkaç yıldır sahilde büyük rezalet yaşanıyor. Sarıyer sahil şeridinde başka noktalarda da aynı curcuna var. Yeniköy ve Kireçburnu sahilinde de huzur kalmadı. Aynı merdivenlerden Kireçburnu’nda da var. Orada da yürüyüş yolunda iç çamaşırlarıyla gezinenler, akşamları içki masalarını kurup sağa sola sataşanlar yüzünden huzur yok.” E.S.