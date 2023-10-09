Emirhan Kayalıkları turizme kazandırılacak

Bölgenin turizme kazandırılması için çalışmaların devam ettiğini aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

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"Sivas'ımızın keşfedilmeyi bekleyen saklı bir cenneti burası. Kanyonları, vadileri ve farklı yeryüzü yapısıyla önem arz eden bir yer. Bizler de buranın tanıtımına daha çok ağırlık vereceğiz.