Emirhan Topçu'dan kritik dokunuş!
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'a konuk oldu. Edin Dzeko'nun Mert Günok'un üstünden attığı şutu Emirhan Topçu çizgiden çıkardı.
Giriş: 07.12.2024 - 19:28 Güncelleme: 07.12.2024 - 19:28
Trendyol Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.
Mücadelenin 10. dakikasında Allan-Saint Maximin'in attığı pasla defansın arkasına kaçan Edin Dzeko, siyah-beyazlıların kalecisi Mert Günok'un üstünden topu gönderdi.
Koşusunu kesmeyen Emirhan Topçu, Boşnak yıldızın şutunu çizgiden çıkardı ve takımının geri düşmesini engelledi.
İşte o pozisyon:
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