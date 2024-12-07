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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Emirhan Topçu'dan kritik dokunuş! - Beşiktaş Haberleri

        Emirhan Topçu'dan kritik dokunuş!

        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'a konuk oldu. Edin Dzeko'nun Mert Günok'un üstünden attığı şutu Emirhan Topçu çizgiden çıkardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2024 - 19:28 Güncelleme: 07.12.2024 - 19:28
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        Emirhan Topçu'dan kritik dokunuş!
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        Trendyol Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.

        Mücadelenin 10. dakikasında Allan-Saint Maximin'in attığı pasla defansın arkasına kaçan Edin Dzeko, siyah-beyazlıların kalecisi Mert Günok'un üstünden topu gönderdi.

        Koşusunu kesmeyen Emirhan Topçu, Boşnak yıldızın şutunu çizgiden çıkardı ve takımının geri düşmesini engelledi.

        İşte o pozisyon:

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