Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Emlak Bankasının atıl durumda ve tasfiye halinde olduğunu hatırlattı. Kurum, "Emlak Bankasını yeniden güçlendirerek ekonomiye kazandırmak için çalışmalarımızı süratli bir şekilde sürdürüyoruz." dedi.

Çalışmalara ilişkin bilgi veren Kurum, "Bankamızın olağan genel kurul toplantısını 3 Eylül 2018'de İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda ivedilikle yönetim kurulunu da belirledik. İnşallah yıl sonuna kadar Emlak Bankası faaliyetlerine başlayacak. Böylece Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi konut, arsa ve gayrimenkul ağırlıklı çalışacak, katılım bankacılığındaki markamızı 'Emlak Bank' olarak ortaya koyacağız." diye konuştu.

Kurum, bankanın faaliyet amacına ilişkin olarak, "Bankanın amacını faizsiz bankacılık ilkeleri çerçevesinde katılım bankalarının yapabilecekleri her tür işlemi yürütmek olarak belirledik." ifadesini kullandı.

BANKANIN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE DENİZ AKSU ATANDI

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, bankanın yeni genel müdürü ve faaliyet alanına ilişkin ayrıntılar da netleşti. Buna göre, dün yapılan yönetim kurulu toplantısıyla Genel Müdürlük görevine Albaraka Türk Katılım Bankası Kredi Riskinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Deniz Aksu atandı.

Merkezi İstanbul'da olacak bankanın yeni unvanı "Türkiye Emlak Katılım Bankası Anonim Şirketi" kısa adıyla "Emlak Bank" olarak belirlendi.

Emlak Bank tarafından yapılabilecek iş ve işlemlerden bazıları şöyle:

"Katılım fonu kabulü, nakdi, gayri nakdi her cins ve surette kredi verme işlemleri. Yurt içi ve yurt dışından fon toplama, hesaplar açma, borç alma, avans kabul etme işlemleri. Bankalar, finansal kuruluşlar, şirketler ile yurt içinde ve yurt dışında ortaklık veya kar-zarar ortaklığına girişilmesi veya sair her türlü surette iş birliği veya iştirakte bulunulması ve bu maksatla fonlar teşkil veya temin edilmesi. Yürütülen faaliyetler çerçevesinde yurt içinde veya yurt dışında, ham veya mamul madde, makine, ekipman, teçhizat, uçak, gemi ve taşınır mülkiyetine konu olabilecek her türlü mallar ile arsa, arazi, bina ve taşınmaz mülkiyetine konu olabilecek her türlü mallarla ilgili satım, trampa, bağış, takas, inşa, işletme ve benzeri işlemleri ve ilgili tescil, beyan, şerh, terkin, fek, değişiklik, düzeltme ve diğer her türlü işlemler."

Bankada ayrıca kar ve zarar ortaklığı belgesi, katılma intifa senetleri, kara iştirakli tahviller, borçlanma araçları, diğer menkul kıymetler ve sermaye piyasası araçları çıkarma işlemleri de yürütülecek.

Nakdi ve kaydi ödeme ve fon transferi işlemleri, muhabir bankacılık veya çek hesaplarının kullanılması dahil her türlü ödeme ve tahsilat işlemlerinin de yapılacağı bankada, çek ve diğer kambiyo senetlerinin iştirası işlemleri, saklama hizmetleri, kredi kartları, banka kartları ve seyahat çekleri gibi her türlü ödeme vasıtalarının ihracı ve bunlarla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi işlemleri, efektif dahil kambiyo işlemleri, para piyasası araçlarının alım ve satımı, kıymetli maden ve taşların alım ve satımı veya bunların emanete alınması işlemleri de bankanın yapacağı işlemler arasında bulunuyor.

Ayrıca, ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve dövize dayalı, vadeli işlem sözleşmelerinin, opsiyon sözleşmelerinin, birden fazla türev aracı içeren basit veya karmaşık yapıdaki finansal araçların alımı, satımı ve aracılık işlemlerinin, sermaye piyasası araçlarının alım ve satımı ile geri alım veya tekrar satım taahhüdü işlemleri ile daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık maksadıyla alım satımının yürütülmesi işlemleri de Emlak Bank tarafından yapılacak.

Başkaları lehine teminat, garanti ve sair yükümlülüklerin üstlenilmesi gibi garanti işleri ile Hazine Müsteşarlığı ve/veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve kuruluş birlikleri nezdinde oluşturulan bir sözleşme kapsamında üstlenilen yükümlülükler çerçevesinde alım satım işlemlerine ilişkin piyasa yapıcılığını da üstlenecek olan Emlak Bank, bankalar arası piyasada para alım satımı işlemlerine aracılığın yanı sıra finansal kiralama işlemleri, sigorta acenteliği ve bireysel emeklilik aracılık hizmetlerini de yürütecek.

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ DESTEKLEYECEK

Her türlü maddi ve gayri maddi menkul ve gayrimenkul mallar ile bu mallar üzerinde bulunan hak, mülkiyet ve imtiyazların her türlü suretle satın alınması, kiralanması, satılması, kiraya verilmesi, yönetilmesi, geliştirilmesi, üzerinde her türlü ayni veya şahsi haklar tesis edilmesi de banka tarafından yapılabilecek.

Marka, patent, ihtira beratı, lisans, know-how, tasarım, ticaret unvanı, işletme adı, telif hakkı, fikir ve sanat eserleri, sınai mülkiyet dahil ilmi, teknik ve diğer her türlü fikri ve sınai hakları ile meydana getirme, satın alma, trampa/değişim, bağış, takas ve diğer her türlü suretle mülkiyetini edinmek ve aynı suretlerle mülkiyetini devretmek, tüm bu hakları geliştirmek, kullanmak, işletmek, kiralamak veya kiraya vermek, rehin ve diğer haklarla sınırlamak da bankanın iş ve işlemleri arasında yer alıyor.

Kamunun düzen ve yararına, şirket prensipleri ve ilgili mevzuat dahilinde sosyal gayeli yardımlarda bulunabilecek olan Emlak Bank, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Tarım Kredi Kooperatiflerine ve KOBİ'lere destek verebilecek, kentsel dönüşümü de destekleyecek.

Emlak Bank, söz konusu işlemlerle, Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri kapsamında çalışmak suretiyle amaç ve konusuyla ilgili Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca izin verilecek diğer her türlü faaliyeti de gerçekleştirebilecek.

- Sermaye piyasası aracı ihraç yetkisine sahip olabilecek

Banka ayrıca Genel Kurulun alacağı karar çerçevesinde ilgili mevzuata göre borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracı ve menkul kıymet ihraç edebilecek. Genel kurul, bu ihraçların zamanlamasını, değer ve şartlarını ise Yönetim Kurulunun takdirine bırakabilecek.

GENEL MÜDÜR DENİZ AKSU KİMDİR?

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Aksu, bankacılık hayatına 1995'te Pamuk Bank'ta Kurumsal Portföy Yöneticisi olarak başladı. 1997'de Yapı Kredi Finansal Kiralama Anonim Ortaklığı'nda Bursa Bölge Müdürlüğü görevini üstlendi. 1998-2008 yıllarında CitiBank'ın Ticari Bankacılık Biriminin kuruluş ve faaliyete geçme sürecinden itibaren Kurumsal ve Ticari Bankacılık Satış Başkanı olarak görev yaptı.

2008'de HSBC'de Kıdemli Şube Müdürü olan Aksu, 2012'de başladığı Albaraka Türk'te Kurumsal Pazarlama Birimi'nde Birim Müdürü olarak 5 yıl görev yaptıktan sonra 2017'de Kredi Riskinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Aksu, İngilizce biliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ