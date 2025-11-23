Habertürk
        TKBL Emlak Konut deplasmanda Beşiktaş BOA'yı deplasmanda farklı geçti! - Basketbol Haberleri

        Emlak Konut deplasmanda Beşiktaş BOA'yı deplasmanda farklı geçti!

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Emlak Konut deplasmanda Beşiktaş BOA'yı 99-70 yendi

        Giriş: 23.11.2025 - 15:51 Güncelleme: 23.11.2025 - 15:51
        Emlak Konut, Beşiktaş BOA'yı deplasmanda farklı geçti!
        Beşiktaş BOA, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda Emlak Konut'u konuk etti.

        Beşiktaş GAİN Salonu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Emlak Konut, 99-70 kazandı.

        Bu sonuçla birlikte Emlak Konut, 6 maçta 5 galibiyete ulaştı. Ligde 7. maçına çıkan Beşiktaş BOA ise 4. mağlubiyetini yaşadı.

        Salon: Beşiktaş GAİN

        Hakemler: Fatih Güler, Ahmet Murat Arıkanlı, Buğra Çağatay Savaş

        Beşiktaş BOA: Pelin Bilgiç 7, Milic 11, Meltem Yıldızhan 3, Fasaula 24, Toure 6, Okonkwo 2, Almira Yiğit, Yağmur Özdal 3, Gülşah Duman Bıçakçı 2, Gizem Sezer 2, İlayda Güner 5, Whitcomb 5

        Emlak Konut: Ferda Yıldız 9, Thomas 24, Ceren Akpınar 14, Macaulay 10, Ndour 11, Delaere 10, Zeynep Çelik, Melek Uzunoğlu 13, Holesinska 7, Gizem Başaran Turan 1

        1. Periyot: 8-24

        Devre: 32-49

        3. Periyot: 58-80

        Beş faulle çıkan: 39.62 Milic (Beşiktaş BOA)

