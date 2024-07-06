Emlak Konut GYO tarafından başlatılan konut indirimi kampanyası sürüyor. Belirlenen konut projelerinde geçerli olmak üzere başlatılan kampanya dahilinde dört farklı ödeme planı var. İlgilenen vatandaşların, istedikleri konut projesinin satış ofisiyle iletişime geçmesi ve kendilerine en uygun ödeme planını tercih etmesi gerekiyor. İşte, 2024 Emlak Konut GYO indirim kampanyası...