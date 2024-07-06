Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş A101 11 Temmuz 2024 aktüel kataloğu: Bu hafta A101'e elektrikli motorlu bisiklet geliyor! A101 aktüel ürünlerde bu hafta

        A101 11 Temmuz 2024 aktüel kataloğu: Bu hafta A101'e elektrikli motorlu bisiklet geliyor!

        Alışveriş yapmayı sevenlerin takip ettiği aktüel kataloglarına bir yenisi daha eklendi. A101, 11 Temmuz 2024 tarihinden itibaren satışa çıkacak aktüel kataloğunu yayınlandı. Bu hafta A101'e elektrikli motorlu bisiklet, televizyon, beyaz eşya ve küçük ev aletleri geliyor. İşte, 11 Temmuz 2024 A101 aktüel kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.07.2024 - 12:53 Güncelleme: 06.07.2024 - 12:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        A101 11 Temmuz 2024 aktüel kataloğu... A101'e bu hafta motorlu bisiklet başta olmak üzere; beyaz eşya, küçük ev aletleri, televizyon, kamp sandalyesi ve ev tekstil ürünleri geliyor. İşte, 11 Temmuz 2024 A101 aktüel kataloğunun tamamı...

        2

        HI-LEVEL 55' Ultra HD Smarrt Tv 12.999 TL

        Philips 50' UHD Smart Led Tv 16.999 TL

        JVC 43' Full HD Android Led 8.999 TL

        Onvo 32' HD Ready Android 13 Smart Led Tv 4.799 TL

        Piranha Akıllı Saat 329 TL

        3

        Dolu 12V Akülü Araba 5.999 TL

        Katlanabilir piknik sandalyesi 189 TL

        Sky katlanır masa 349 TL

        4

        Hascevher Aşure Tenceresi 599 TL

        English Home Çay Bardağı 6'lı 129 TL

        2 Bölmeli Yemek Taşıma Kabı 299 TL

        Borosilikat Kupa 3'lü 69,50 TL

        Salata Kurutucu 149 TL

        5

        SEG Inox No-Frost Buzdolabı 19.999 TL

        Kiwi Retro Fırın 2.999 TL

        Arzum Pacco El Blender Seti 1.499 TL

        Kiwi Çay Makinesi 639 TL

        6

        Volta VSX Elektrikli Motorlu Bisiklet 24.990 TL

        7

        Pötikare Masa Örtüsü 159 TL

        Ranforce Yastık Kılıfı 2'li 75 TL

        Asılabilir Soft Kapaklı Çöp Kutusu 49,90 TL

        Krom Musluk Başlığı 49,50 TL

        8
        9
        BİM aktüel ürünler kataloğu
        BİM aktüel ürünler kataloğu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Berberlerin tatil günü belli oldu! İşte Ankara ve İstanbul'un kararı...
        Berberlerin tatil günü belli oldu! İşte Ankara ve İstanbul'un kararı...
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Milli maç kalp için rollercoaster
        Milli maç kalp için rollercoaster
        Tatil için gitti! Eniştesini öldürdü! İşte cinayetin nedeni!
        Tatil için gitti! Eniştesini öldürdü! İşte cinayetin nedeni!
        Lüks yatlarında tatilin tadını çıkardılar
        Lüks yatlarında tatilin tadını çıkardılar
        Tarih yazalım! İşte Montella'nın 11'i
        Tarih yazalım! İşte Montella'nın 11'i
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Hollanda'yı nasıl yeneriz?
        Hollanda'yı nasıl yeneriz?
        Güneş altında romantik anlar
        Güneş altında romantik anlar
        Ulaşıma kapatılmıştı! Kara yolunun altından çıktı
        Ulaşıma kapatılmıştı! Kara yolunun altından çıktı
        5 yılda 200 bin 526'sı avlandı! Sonuç korkuttu!
        5 yılda 200 bin 526'sı avlandı! Sonuç korkuttu!
        Kediler eşyaları neden tırmalar?
        Kediler eşyaları neden tırmalar?
        Kahvenin dişlere zarar vermesi nasıl önlenebilir?
        Kahvenin dişlere zarar vermesi nasıl önlenebilir?
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Resimlerdeki gözler neden bizi takip eder?
        Resimlerdeki gözler neden bizi takip eder?
        Sosyal medya karıştı
        Sosyal medya karıştı
        İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kimdir?
        İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kimdir?
        Yıllık izin hakkı nasıl hesaplanır?
        Yıllık izin hakkı nasıl hesaplanır?
        Güzel ve uyumlu giyinmek bitti, şimdi çirkin giyinmek moda!
        Güzel ve uyumlu giyinmek bitti, şimdi çirkin giyinmek moda!
        Mbappe'den bir çağrı daha: Aşırı sağı durdurun
        Mbappe'den bir çağrı daha: Aşırı sağı durdurun