A101 11 Temmuz 2024 aktüel kataloğu: Bu hafta A101'e elektrikli motorlu bisiklet geliyor!
Alışveriş yapmayı sevenlerin takip ettiği aktüel kataloglarına bir yenisi daha eklendi. A101, 11 Temmuz 2024 tarihinden itibaren satışa çıkacak aktüel kataloğunu yayınlandı. Bu hafta A101'e elektrikli motorlu bisiklet, televizyon, beyaz eşya ve küçük ev aletleri geliyor. İşte, 11 Temmuz 2024 A101 aktüel kataloğu...
A101 11 Temmuz 2024 aktüel kataloğu... A101'e bu hafta motorlu bisiklet başta olmak üzere; beyaz eşya, küçük ev aletleri, televizyon, kamp sandalyesi ve ev tekstil ürünleri geliyor. İşte, 11 Temmuz 2024 A101 aktüel kataloğunun tamamı...
HI-LEVEL 55' Ultra HD Smarrt Tv 12.999 TL
Philips 50' UHD Smart Led Tv 16.999 TL
JVC 43' Full HD Android Led 8.999 TL
Onvo 32' HD Ready Android 13 Smart Led Tv 4.799 TL
Piranha Akıllı Saat 329 TL
Dolu 12V Akülü Araba 5.999 TL
Katlanabilir piknik sandalyesi 189 TL
Sky katlanır masa 349 TL
Hascevher Aşure Tenceresi 599 TL
English Home Çay Bardağı 6'lı 129 TL
2 Bölmeli Yemek Taşıma Kabı 299 TL
Borosilikat Kupa 3'lü 69,50 TL
Salata Kurutucu 149 TL
SEG Inox No-Frost Buzdolabı 19.999 TL
Kiwi Retro Fırın 2.999 TL
Arzum Pacco El Blender Seti 1.499 TL
Kiwi Çay Makinesi 639 TL
Volta VSX Elektrikli Motorlu Bisiklet 24.990 TL