Emlak Konut'tan yeni konut kredisi kampanyası: 1.29 düşük faizli konut kredisi şartları ve başvuru tarihleri
Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, 1.29 faiz oranı ve 72 ay vade ile dört farklı ödeme şekli bulunan konut kampanyası detaylarını duyurdu. Bankasız ve kefilsiz olarak ev sahibi olmayı amaçlayan projenin şartları ve başvuru tarihlerine ilişkin tüm detayları haberimizde derledik. İşte Emlak Konut 1.29 düşük faizli konut kredisi şartları ve başvuru tarihleri...
'Güvenli Yatırım, Güvenli Gelecek' kampanyası adıyla duyurulan konut projesinde dört farklı ödeme şekli bulunuyor. Emlak Konut yeni konut kampanyası ile 16 farklı projede bankasız-kefilsiz olarak vatandaşların ev sahibi olmaları amaçlanacak. Proje bakanlık desteği ile Emlak Konut tarafından hayata geçirilecek. Peki, "Emlak Konut 1.29 düşük faizli konut kredisi şartları nelerdir, başvurular ne zaman?" İşte detaylar...
EMLAK KONUT YENİ KONUT KAMPANYASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yeni konut kampanyası için henüz başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Başvuru tarihi ve şartlar Emlak Konut resmi internet sayfasından duyurulacak.
KONUT KAMPANYASI ŞARTLARI
Birinci koşulda; peşin alımlarda yüzde 25 indirim sağlanacak.
İkinci koşulda; Yüzde 25 peşinat, vade farksız ara ödemeli satış koşulda 6. 12. ve 24. aylarda ara ödemeler bulunuyor.
Üçüncü koşulda ise; Yarısı peşin, kalan yarısı da 1,29 vade farkıyla 24 ay sonra ödeme imkanı sunuluyor.
Dördüncü ve son koşulda da; Yüzde 25 peşinat, 1,29 vade farkıyla 72 aylık sabit artan taksit seçenekleri olacak.
Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem konuya ilişkin yaptığı açıklamada:
"Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olarak, 71 yıllık tarihimiz boyunca ülkemizin planlı kentleşmesine öncülük ediyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yürüttüğümüz çalışmalarla, milletimizin hak ettiği mutluluğu sunacak yaşam alanları inşa etmeye tüm gücümüzle devam ediyoruz.
Emlak Konut olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlayan “Türkiye Yüzyılı” vizyonumuzla, gayrimenkul sektörüne öncülük etmeye kararlıyız. Bu hedefe giden yolda insan odaklı yaşam alanları üretme vizyonumuzu Şeyh Edebali’nin dediği gibi "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla daha ileriye taşımanın gayretini gösteriyoruz. Ülkemizin geleceğine olan güvenimiz tamdır ve bu doğrultuda çalışmaya devam ediyoruz.
Türkiye’nin istikrarlı ekonomisinin güçlenmesinde ve dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesinde inşaat sektörü her zaman önemli bir rol oynamıştır ve oynamaya devam edecektir. İnşaat ve gayrimenkul sektörü olarak, bu hedefe ulaşmak için gereken fedakârlıkları yapmaya devam ediyoruz. Hükümetimiz, Bakanlığımız ve ilgili kuruluşlarımız da bu konuda bizlere olan desteklerini sürdürmektedir." ifadelerini kullandı