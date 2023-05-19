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Emlak Konut ve Türk Hava Yolları'ndan konut projesi

Emlak Konut ile Türk Hava Yolları'nın ortaklığıyla hayata geçirilen 13 bin bağımsız bölümden oluşan "Yenişehir Evleri Arnavutköy" projesinde başvurular alınıyor. İstanbul'da ikamet eden ve ilk kez ev alma şartını taşıyanlar kampanyaya 2 Haziran tarihine kadar başvurulabilecek

Emlak Konut ve Türk Hava Yolları'ndan konut projesi
HABERTURK.COM

Emlak Konut ile Türk Hava Yolları, İstanbul Yeni Havalimanı’na 10 dakika ulaşım mesafesindeki Arnavutköy’de 2,5 milyon metrekare alan üzerinde, İstanbul'da evi olmayanlar için yeni bir projeyi hayata geçiriyor.

İSTANBUL'DA İKAMET EDEN VE İLK EVİNİ ALACAKLAR MÜRACAAT EDEBİLECEK

Sosyal Konut Projesi kapsamında kampanyaya sadece ilk evini alacak vatandaşlar müracaat edebilecek ve başvuru için bin TL ücret alınacak. Toplamda 13 bin bağımsız bölümün yer aldığı Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi kura ile satışa sunuluyor. Başvurular www.emlakkonut.com.tr adresi üzerinden 2 Haziran tarihine kadar yapılabilecek.

YÜZDE 20 PEŞİNAT, 120 AY VADE

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, gerçekleştirilecek kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 TL’den başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek. Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut’a gerçekleştirilecek. İstanbul’da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak ve mücbir sebepler hariç, beş yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak.

GENÇLERE YÜZDE 20 KONTENJAN

Daha önce “İlk Evim, ilk işyerim” projesinde olduğu gibi bu kampanyada da gençlere özel bir kontenjan ayrıldı. Projede toplam konut sayısı üzerinden engelli vatandaşlara yüzde 5, şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5, gençlere ise yüzde 20 kontenjan ayrılacak. 18–30 yaş arasında gençlerin ev sahibi olabilmeleri için gelir şartı da aranmayacak.

Projede; az katlı ve yatay mimari anlayışıyla tasarlanan 1+1, 2+1 ve 3+1 gibi daire tipleri kura ile satışa sunulacak.

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