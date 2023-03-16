Instagram'dan yaptığı paylaşımda evini takipçilerine açan Adebayor eviyle ilgili yaptığı bir paylaşımda, "Bu ev lüksten daha fazlasını temsil ediyor. Sıkı çalışma, disiplin ve daha yüksek bir güce inanarak her şeyin mümkün olduğunu hatırlatıyor.'' ifadelerini kullandı.

İşte Adebayor'un lüks hayatı...