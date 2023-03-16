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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emmanuel Adebayor'un lüks evi ve araba koleksiyonu!

Emmanuel Adebayor'un, İngiliz basınında dikkatini çeken Ganadaki lüks evi ve araba koleksiyonu görenleri şaşkına çevirdi

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  • Emmanuel Adebayor'un lüks evi ve araba koleksiyonu!

    Dünyanın ünlü kulüplerinden Arsenal, Manchester City, Real Madrid, Tottenham gibi kulüplerden sonra ülkemizde de Başakşehir ve Kayserispor forması giyen Adebayor, Türkiye'den ayrıldıktan sonra ülkesi Gana'da Semassi FC'nin formasını terletiyor.
  • Emmanuel Adebayor'un lüks evi ve araba koleksiyonu!

    Instagram'dan yaptığı paylaşımda evini takipçilerine açan Adebayor eviyle ilgili yaptığı bir paylaşımda, "Bu ev lüksten daha fazlasını temsil ediyor. Sıkı çalışma, disiplin ve daha yüksek bir güce inanarak her şeyin mümkün olduğunu hatırlatıyor.'' ifadelerini kullandı. 

    İşte Adebayor'un lüks hayatı...

     
  • Emmanuel Adebayor'un lüks evi ve araba koleksiyonu!

    Evin girişi, harika bir yüzme havuzuna sahip.
  • Emmanuel Adebayor'un lüks evi ve araba koleksiyonu!

    Sinema hayranı olan Emmanuel Adebayor'un 18 kişilik deri koltuklu bir sinema salonu var evinde
  • Emmanuel Adebayor'un lüks evi ve araba koleksiyonu!

    Evin girişinde misafirleri 'SEA' (Sheyi Emmanuel Adebayor) yazan bir halı ile karşılıyor
  • Emmanuel Adebayor'un lüks evi ve araba koleksiyonu!

    Yine salonunda kendi isminin yazılı olduğu özel yapılmış bilardo masası var
  • Emmanuel Adebayor'un lüks evi ve araba koleksiyonu!

    Evin içinde tam donanımlı bir spor salonu var ve kendisini formda tutuyor
  • Emmanuel Adebayor'un lüks evi ve araba koleksiyonu!

    Evin dışında kendisini iyi bir araba koleksiyoneri
  • Emmanuel Adebayor'un lüks evi ve araba koleksiyonu!

    39 yaşındaki tecrübeli ismin bir çok lüks arabası bulunuyor
  • Emmanuel Adebayor'un lüks evi ve araba koleksiyonu!

    Koleksiyonun en değerli parçası olan, Rolls-Royce..
  • Emmanuel Adebayor'un lüks evi ve araba koleksiyonu!

    Bunca arabanın dışında kendisi motorsikletleri de çok seviyor

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