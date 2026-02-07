Emmanuel Agbadou: Beşiktaş'ta kupalar kazanmak istiyorum

Beşiktaş'ın ara transfer döneminin son gününde Wolverhampton'dan kadrosuna kattığı Emmanuel Agbadou, ilk röportajını siyah-beyazlıların Youtube kanalına verdi.

Fildişi Sahilli stoper, Beşiktaş'a transfer oluş sürecinden siyah-beyazlı kulüpteki hedeflerne kadar birçok konu hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar:

Soru: Öncelikle, Türkiye'ye hoş geldin Emmanuel. Buraya ilk geldiğinde nasıl hissettin?

Ülkeye ilk adım attığım anda çok iyi bir enerji hissettim. Ancak çok şaşırdığım bir şey olmadı. Çünkü menajerim bana Türkiye konusunda birçok şey anlatmıştı. İnsanların ne kadar enerjik ve sevgi dolu olduğundan bahsetmişti. Ve buraya gelir gelmez de bunu hissettim. İnsanlarla hemen etkileşim kurabildim. Bu benim sevdiğim bir durum. Çünkü ben Afrikalıyım. Benim ülkemdeki insanlar da böyle sıcakkanlı.

REKLAM

Soru: Kış transfer döneminin başından beri adın Beşiktaş'la anılmaya başlamıştı. Sosyal medyada, uzun zamandır devam eden bir beklenti vardı. Nihayet, transfer süreci herkesin istediği gibi tamamlandı. Bu konuda neler söylemek istersin?

Öncelikle, iki kulübe de teşekkür etmek istiyorum. Çünkü iki taraf da transferin gerçekleşmesi için büyük çaba harcadı. Evet uzun sürdü ama futbolda böyle şeyler oluyor. Herkes için en iyi olan şartlar gerçekleşene kadar beklemek gerekebiliyor. Profesyonel olmanız gerekiyor. Yani, bir gün ayrılmak istediğinizde kulüpten herkes için iyi şartlarda ayrılmak gerekir. İki kulübe ve başkanlarına teşekkür etmek istiyorum. Çünkü şu an istediğimiz şeye sahibiz. Beşiktaş teknik heyetine de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bana fazlasıyla ilgi gösterdiler. Ve bir oyuncu olarak bu benim hoşuma giden bir durum. Bu yüzden hepsine destekleri için teşekkür etmek istiyorum.

Soru: Türkiye'de 'Güzel şeyler zaman alır' diye bir laf vardır. Sence böyle diyebilir miyiz? Evet, kesinlikle diyebiliriz. Ama bence, doğru zaman buydu. Tanrı'nın bizim için en doğru olanı en iyi zamanda bize getirdiğine inanıyorum. Soru: Sergen Yalçın'ın seni kadroda görmeyi çok istediğini biliyoruz. Süreç içerisinde onunla konuşma şansın oldu mu? Bu konuda neler söylemek istersin? Her şeyden önce, çok iyi bir insan olduğunu düşünüyorum. Bir oyuncu olarak ise, seni en iyi şekilde hazırlayacak bir koçla çalışacak olduğunu bilmek iyi hissettiriyor. Koçla konuşmam çok iyi geçti. Bana fazlasıyla ilgi gösterdi, nasıl bir oyun planına sahip olduğundan ve neler planladığından bahsetti. Bu benim hoşuma gitti. Çünkü benim oynamak istediğim stil tam olarak bu. Bu benim kimliğim. Bu yüzden buraya gelme fikri beni cezbetti. REKLAM Soru: Teklif ilk geldiğinde neler hissettin? Teklife evet demendeki en büyük sebep neydi? Doğrusunu söylemek gerekirse, en büyük faktör menajerimdi. Çünkü menajerim bir Türk. Ve bana Türkiye hakkında çok şey anlattı. Türkiye'ye mutlaka gelmem gerektiğinden, bu ülkeyi mutlaka ziyaret etmem gerektiğinden ve burada çok mutlu olacağımdan bahsetti. Ve tabi ki, Beşiktaş gibi büyük ve köklü bir kulübe gelecek olma fikri beni cezbetti. Bunun kariyerim için iyi bir adım olacağını düşündüm. Bu yüzden buraya gelmek için çok mutlu ve hevesliydim. Buraya gelmek ve bu meydan okumayı kendime yaşatmak istedim. Bu kulüple birlikte kupalar kazanmak istiyorum. Avrupa liginde oynama şansı bulmak istiyorum. Bu yüzden buradayım. Çünkü meydan okumaları severim.

Soru: Peki, çevrendeki ve sosyal medyadaki insanların tepkileri nasıldı? Taraftarın ilgisi sana nasıl hissettirdi? REKLAM Annem ve babamla bunu konuştuğumda üzüldüklerini hatırlıyorum. Çünkü sosyal medyada birçok bilgi görmüşlerdi. Ama benim transferimin sonuçlanmasına dair bir şey görememişlerdi. Bu yüzden üzgünlerdi. Ancak sonunda, sürecin tamamlandığını onlara söylediğimde çok mutlu oldular. Çünkü bunu bekliyorlardı. Ve bu, bir oyuncu için en büyük motivasyonlardan biri. Çevrendekilerin tepkisi motivasyonunu etkiliyor çünkü. Arkadaşlarım, ailem, çevremdekiler, yakınlarım, hepsi çok mutlu oldular ve benim adıma heyecanlandılar. Hepsi bu anı bekliyordu diyebilirim. Soru: Sahada kendini nasıl tanımlarsın? Taraftar nasıl bir 'Agbadou' görecek? Bir lider gibi oynamayı severim. Sahada takımım için savaşırım. Oynadığım her maçta takımım için yüzde yüzümü vermek isterim. Her zaman en iyisini vermek için çabalarım. Ayrıca, takım arkadaşlarıma hep iyi enerji vermek için uğraşırım. Çünkü bence bu en önemli şeylerden biri. Dediğim gibi, liderlik etmeyi severim. Soru: Daha önce Belçika'da ve Fransa'da oynadın. Daha sonra, Wolves ile birlikte Premier Lig deneyimi yaşadın. Böyle farklı liglerde tecrübe kazanmanın sana en büyük getirisi ne oldu? Değişim benim için önemli. Dediğin gibi; Belçika'da, Fransa'da ve İngiltere'de oynadım. Hepsi farklı deneyimler sundu. Şimdi de yeni bir deneyime başlamak için heyecanlıyım. Burası, daha önce edindiğim tecrübelerden farklı olacak.

REKLAM Soru: Buraya gelmeden önce futbol dünyasından ya da Beşiktaş'ta oynamış oyunculardan fikir alma şansın oldu mu? Sana Türkiye, taraftar ve buradaki genel atmosfer hakkında neler söylediler? Konuştuğum herkes bana güzel şeyler söyledi. El Bilal Toure ile konuştum. Türkiye deneyimi olan neredeyse 5 kişiyle konuştum. Aldığım geri dönüşlerin hepsi olumluydu. Bu yüzden buraya gelmek istedim. Yeni bir meydan okuma için hazır olduğumu hissettim. Soru: Türkiye'deki taraftar kültürü diğer ülkelerden çok farklı. Bu stadyumda, taraftarın önünde oynama fikri seni ne kadar heyecanlandırıyor? Burada büyük bir atmosfer olduğunu hissediyorum. Sevdiğim şey de tam olarak bu. Avrupa'daki büyük organizasyonların heyecan verici atmosferini andırıyor. Maça çıktığınızda taraftar size çok büyük bir enerji veriyor. Gerçekten çok büyük bir enerji. Ve ben bunu seviyorum. Soru: Bir stoper olarak rolün sadece savunma yapmak değil. Hücumları başlatmak ve oyun kurmakta da önemli bir role sahipsin. Takıma en iyi katkıyı hangi yönde verebileceğini düşünüyorsun? REKLAM Öncelikle, liderlik özelliklerimle katkı sağlayabileceğim düşünüyorum. Sonuçta ben bir savunma oyuncusuyum. Oyunu başlatmayı seviyorum. Sahada gerektiğinde ön plana çıkmayı severim. Ve bence, oyunun kontrolünü elinizde tutmak istiyorsanız geriden iyi bir başlangıç yapmanız gerekir. Bu benim oyun kimliğim ve takıma katkı sağlayacağım yön de bu olacak. Elimden gelenin en iyisini yapacağım ve takımın da bana yardımcı olacağına inanıyorum. Çünkü benim için yeni bir lig ve yeni bir deneyim olacak. Hızlıca adapte olmam gerekiyor çünkü futbolda zamanınız olmuyor. Oyunda birebir mücadelelerimi kazanmaya ve partnerime güven vermeye çalışacağım. Takım arkadaşlarım da aynı şekilde mücadele gösterecektir.