Emmy Ödüllü dizi 'Şahsiyet' TV'de ilk kez izleyiciyle buluştu 0:00 / 0:00

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Alzheimer teşhisi koyulan Agâh Beyoğlu'nun (Haluk Bilginer),nasıl olsa her şeyi unutacağının farkına vararak yola çıktığı 'Şahsiyet'te heyecan ve aksiyon hız kesmiyor, soluksuz izlenecek bir hikaye izleyiciyle buluşuyor.

'Şahsiyet'in ekrana gelen ilk bölümünde daha önceki yıllarda iki kez birini öldürmeye çalışmış ancak tetiği çekememiş olan Agah Beyoğlu, alzheimer olduğunu öğrenir. Can dostu kedisine su vermeyi unutunca kendisinde olan sorunu fark eden ve doktora giden Agah, alzheimer başlangıcındadır. Hikayenin bir diğer ana karakteri Nevra (Cansu Dere) ise cinayet bürodaki tek kadın polistir ve bürodaki herkes tarafından dışlanmaktadır. Mutsuz olan Nevra'nın tek amacı; iyi bir polis ve iyi bir insan olabilmektir.

"Yaşıyorsun ama yoksun..."

AGAH İLE NEVRA'NIN YOLLARI BİR CİNAYETTE KESİŞİYOR

Alzheimer olduğunu öğrendikten sonra yaptığı ve yapacağı şeyleri unutacağını fark eden Agah Beyoğlu, harekete geçti. Eski bir evde bulunan dosyadan adres alan Agah, ardından arabasının plakasını değiştirip eskiden çalıştığı adliyenin odasından bazı dosyalar ve silahlar aldı. Daha sonra da orayı benzin dökerek ateşe verdi.

Agah, dosyalarda belirlediği kişileri öldürmeye başladı. İlk öldürdüğü kişinin kafasına ise "Bugün bir kızla tanıştım. Adı Nevra Elmas." yazdı. Peki emekli adliye memuru Agah ile cinayet büronun tek kadın polisi Nevra’nın yollarının kesişmesiyle neler yaşanacak?

Sıradaki hedef kim?

İKİNCİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

'Şahsiyet'in yayınlanan ikinci bölüm tanıtımında Agah'ın işlediği cinayet sonrasında Nevra'nın hayatı hızla değişirken heyecan hız kesmiyor. Katilin Nevra'yı tanıyor oluşu dikkatleri çekerken, Agah'ın bir sonraki hamlesi şimdiden merakla bekleniyor.

Ay Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Onur Saylak’ın oturduğu, senaryosunu Hakan Günday’ın yazdığı 'Şahsiyet'in başrollerini Haluk Bilginer, Hümeyra, Müjde Ar, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Necip Memili ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden değerli oyuncuların paylaşıyor.

'Şahsiyet'in 2. Bölüm Tanıtımı;

Emmy ödüllü dizi 'Şahsiyet', yeni bölümüyle Salı saat 23.15'te Show TV'de!