Emniyet müdüründen duygulandıran veda

Çalıştığı tüm birimlerde sevilen ve saygı duyulan Manisa İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer’den duygulandıran veda geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre 3.5 yılı aşkın bir süre Uşak İl Emniyet Müdürlüğü yapan ve geçtiğimiz mart ayında Manisa İl Emniyet Müdürü olarak atanan birinci sınıf Emniyet Müdürü Mesut Gezer, son emniyet müdürleri kararnamesinde Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı.

TELSİZDEN VEDA ANONSU

Emniyet müdürü Gezer, bugün Manisa’ya, polis telsizinden anons geçerek duygu dolu cümlelerle veda etti. Birlikte mesai yaptığı polisler tarafından çok sevilen ve saygı duyulan Gezer, Uşak'tan ayrıldığında Uşak polislerinin gözyaşlarıyla Manisa'ya uğurlanmıştı.

"YAŞASIN TÜRK POLİSİ"

Emniyet Müdürü Mesut Gezer polislere hitap ederek, "Merkez, 3310 konuşuyor. Tüm fedakâr, yiğit polislerime ve tüm kardeşlerime sesleniyorum. Yaklaşık dört aydan bu yana birlikte çalıştığım sizlerden bugün itibarıyla ayrılıyorum. Kavurucu sıcaklarda, sağanak yağmurlarda, herkesin izin yaptığı bayramlarda, hafta sonlarında sizleri vazife başında, köşe başlarında her gördüğümde sizleri mutlu edip, moral ve motivasyon verecek bir şeyler yapabilmeyi çok istedim. Sizleri çok seviyorum.

Bundan sonraki hayatınızda; sizlere ve sevdiklerinize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Cefakâr ailelerinize ve evlatlarınıza selam ve saygılarımı arz ediyorum. Sizleri o güzel gözlerinizden, o temiz yüreklerinizden öpüyor, Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Devletimiz payidar, milletimiz bahtiyar olsun. Yaşasın Türk Polisi" dedi.

Polisler de telsizden, "Sayın müdürümüz sağ olsunlar" diyerek yanıt verdikleri Mesut Gezer'i uğurladı.