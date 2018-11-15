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Emniyet Türkiye genelinde operasyon düzenledi; 1092 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün Türkiye genelinde düzenlenen operasyonda bin 92 şüpheli yakalanırken, çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi

15.11.2018 - 09:02 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün Türkiye genelinde asayiş, terör ve narkotik olayları üzerine "Ruhsatsız silah ve av tüfeği uygulaması" adı altında operasyon düzenledi. Operasyon neticesinde aranan bin 92 kişi yakalandı. 

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, dün Türkiye genelinde düzenlenen operasyon hakkında bilgi verildi. Yapılan açıklamada, "genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, başta terör olmak üzere her türlü suç örgütünün muhtemel eylemlerinde kullanılan ruhsatsız silah, av tüfeği ve suçta kullanılan her türlü benzeri aletin ele geçirilmesi ve suç işlenmesini engellenmesine yönelik" operasyon düzenlendiği vurgulandı. 

İnternet üzerinden yasadışı yollarla silah ve tüfek satışı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik olarak başlatılan operasyonlara;  20 bin 437 emniyet, 23 bin 747 jandarma ve 475 sahil güvenlik olmak üzere toplam 44 bin 659 güvenlik personeli, 9 bin 036 ekip ve 383 dedektör köpeği katıldı.

"Ruhsatsız silah ve av tüfeği uygulaması" adı altında düzenlenen operasyonlar;

09:00-18:00 saatleri arasında gerekli arama izinleri de alınarak yivsiz tüfek imalathanelerinde, av bayilerinde, piroteknik madde satışı yapılan yerler ile 6136 sayılı kanuna göre yurda sokulması, yapımı, satılması, satın alınması, taşınması ve bulundurulması yasak olan (kılıç, kama, hançer, pala, kasatura, sustalı çakı gibi bıçak vb.) aletlerin satıldığı yerler ve asker-polis malzemesi satışı yapılan pasajlardaki iş yerlerinde,

21:00-23:00 saatleri arasında hedef odaklı risk analizi yapabilen seçici personelin de içinde bulunduğu ekipler tarafından umuma açık eğlence mekanları ile bu güzergaha açılan bulvar, cadde ve sokaklarda yapıldı. 

BİN 92 ARANAN KİŞİ YAKALANDI

Uygulama ve operasyonlarda; 416 bin 952 şahıs, 142 bin 358 araç sorgulandı ve 7 bin 893 umuma açık iş yerinin denetimi yapıldı. Buna göre, 

4 adam öldürme,
2 yağma,
55 yaralama,
25 hırsızlık,
12 dolandırıcılık,
2 cinsel saldırı,
5 çocuğun cinsel istismarı, 
21 uyuşturucu madde ticareti yapmak,
11 kaçakçılık,
2 FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak,
2 silahlı terör örgütüne üye olmak; 

10'u çocuk olmak üzere toplamda 22 kayıp şahıs ile 929 diğer suçlardan olmak üzere toplam 1092 aranan şahıs yakalandı.

Uygulama sonucunda; 4 iş yeri kapatıldı, 902 araç trafikten men edildi, idari ve trafik yönünden toplamda 1 milyon 872 bin 813 TL cezai işlem uygulandı, 112 aranan araç tespit edildi, 24 adet ruhsatsız tabanca, 118 adet ruhsatsız av tüfeği, 29 adet kurusıkı tabanca, 546 adet mermi, 591 adet kesici/delici alet, 240 gr esrar, 53 gr eroin, 4 gr metamfetamin, 8 adet ecstasy, 54 adet captagon ve 4 bin 813 paket kaçak sigara elde edilmiş, yapılan işlemler sonucu 90 şahıs gözaltına alındı.

Ayrıca 3 bin 32 av bayisi ve silah imalathanesi denetlendi, 9 bin 074 gr izinsiz piroteknik madde, 522 adet av tüfeği, 752 adet yasaklı av tüfeği aksamı, 2 adet ruhsatsız tabanca elde edildi, 37 adet av bayi ile silah imalathanesi hakkında işlem yapıldı.

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