HABERTURK.COM

Sanatçı Emrah Demiralp, sözü ve bestesi kendisine ait olan 'Sabret Geçecek' isimli çalışmasını salgın nedeniyle karantinada olan insanlara moral olmak için armağan etti.

Demiralp, parçayı 45 kişilik bir koro eşliğinde seslendirdi ve evden yapılan çekimlerle şarkıyı kliplendirdi.

Emrah Demiralp, global çapta yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle evinden sesini duyuran ve özlemini 'Sabret Geçecek' şarkısı ile dinleyicilerle paylaştı.

"UZAKTAKİ SEVDİKLERİMİZE ÖZLEMİMİZİ ANLATTIK"

Elde edilen tüm gelirin sağlık çalışanlarına aktarılacağı proje için sanatçı şunları dile getiriyor:

Evde kal uyarılarına uyduğumuz bu günlerde, uzaktaki sevdiklerimize özlemimizi hep beraber anlattık. Şarkımın tüm gelirini sağlık çalışanlarına bağışlayarak bu mücadelede bizim de payımız olsun istedik. Kimimiz annemizi babamızı, kimimiz kardeşimizi, kuzenimizi, çocuğumuzu, arkadaşımızı, kimimiz sevgilimizi, sevdiklerimizi özledik.

"YÜREKLERİMİZLE EL VERDİK"

Farklı gibi görünse de özlemek ortak duygu bu günlerde. Umutluyuz, umutlu olmamız lazım. Bir şarkı yazdım, 45 kişi söyledik, enstrüman çaldık, dans ettik, şarkıya katıldık. Kötü zamanlardan güzel bir şey çıkardık ve güzel bir anımız oldu. Yine sevgiye tutunduk, müziğe tutunduk, yüreklerimizle el verdik.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!