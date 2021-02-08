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HaberlerGündemEmrah Karaca, babası Cem Karaca'nın mektubunu paylaştı
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Emrah Karaca, babası Cem Karaca'nın bilinmeyen mektubunu paylaştı

Müzisyen Emrah Karaca, babası Cem Karaca'nın vefatının 17. yıldönümünde yazdığı bir mektubu paylaştı. Cem Karaca, Almanya'daki yıllarında annesi Toto Karaca'ya yazdığı mektupta oğlu için yaptığı bestenin haberini veriyordu...

Emrah Karaca, babası Cem Karaca'nın mektubunu paylaştı

Efsane müzisyen Cem Karaca'nın vefatının 17. yıldönümünde oğlu Emrah Karaca tarafından duygulandıran bir paylaşım geldi. Karaca, babası Cem Karaca'nın Almanya'daki günlerinde annesi Toto Karaca'ya 'Oğluma' adlı besteyi yazan mektubunu sosyal medya hesabı Twitter'den paylaştı. Emrah Karaca yaptığı paylaşımda babası Cem Karaca'nın seslendirdiği "Oğluma" adlı şarkının videosunu da ekledi.

İşte Cem Karaca'nın annesi Toto Karaca'ya yazdığı mektup:

Valde sultan sana son yazdığım ve de bestelediğim şarkının sözlerini gönderiyorum, umarım beğenirsin,

OĞLUMA...

Gam keder elem tasa gurbet hasret dertler geçer gider elbet
Bir merhaba acı kahve hatır sorma ve dostluklar yaşar elbet
Sımsıkı sev sen sevmeyi
Bazen almadan da vermeyi
İstanbul şehri malın olsa
Ölümden öteye köy yok ya
Gün olur devran döner akar seller kalır kumlar kavuşuruz
Eser yeller yağar karlar gelir bahar açar güller koklaşırız
Sultan Süleymana kalmamış
Ha babam dönen şu dünya
Babanın tapulu malı olsa
Kefenin cebinde yer yok ya
Papazın eşşeğini kovala dur
Alinin külahını Veliye uydur
Aldat dur aldan dur
Oğlum hayat bu mudur
İşte ağaç işte deniz işte toprak işte hayat bu dur oğlum
İşte eller işte gayret işte ekmek işte hayat budur oğlum
Başını dik tut hiç eğme sen
Aklına ve yüreğine güven
Çağını bil çağına yakış
Güzelliklerle yarış...

İşte böyle Valde Sultan. Soranlara selâm, buradan herkesin selamı var. Canını hiçbir şeye sıkma. Her gecenin bir sabahı var.

CEM

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