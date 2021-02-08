Efsane müzisyen Cem Karaca'nın vefatının 17. yıldönümünde oğlu Emrah Karaca tarafından duygulandıran bir paylaşım geldi. Karaca, babası Cem Karaca'nın Almanya'daki günlerinde annesi Toto Karaca'ya 'Oğluma' adlı besteyi yazan mektubunu sosyal medya hesabı Twitter'den paylaştı. Emrah Karaca yaptığı paylaşımda babası Cem Karaca'nın seslendirdiği "Oğluma" adlı şarkının videosunu da ekledi.

— Emrah Karaca (@emrahkaraca76) February 8, 2021

İşte Cem Karaca'nın annesi Toto Karaca'ya yazdığı mektup:

Valde sultan sana son yazdığım ve de bestelediğim şarkının sözlerini gönderiyorum, umarım beğenirsin,

OĞLUMA...

Gam keder elem tasa gurbet hasret dertler geçer gider elbet

Bir merhaba acı kahve hatır sorma ve dostluklar yaşar elbet

Sımsıkı sev sen sevmeyi

Bazen almadan da vermeyi

İstanbul şehri malın olsa

Ölümden öteye köy yok ya

Gün olur devran döner akar seller kalır kumlar kavuşuruz

Eser yeller yağar karlar gelir bahar açar güller koklaşırız

Sultan Süleymana kalmamış

Ha babam dönen şu dünya

Babanın tapulu malı olsa

Kefenin cebinde yer yok ya

Papazın eşşeğini kovala dur

Alinin külahını Veliye uydur

Aldat dur aldan dur

Oğlum hayat bu mudur

İşte ağaç işte deniz işte toprak işte hayat bu dur oğlum

İşte eller işte gayret işte ekmek işte hayat budur oğlum

Başını dik tut hiç eğme sen

Aklına ve yüreğine güven

Çağını bil çağına yakış

Güzelliklerle yarış...

İşte böyle Valde Sultan. Soranlara selâm, buradan herkesin selamı var. Canını hiçbir şeye sıkma. Her gecenin bir sabahı var.

CEM