Survivor'da yarışmaya kim veda etti?

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Koronavirüsün tüm dünyada hızla yayılmasının ardından İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden dışarıya çıkmalarının sınırlandırıldığını duyurdu.

Şarkıcı ve oyuncu Emrah, bu kararın ardından annesi Ayten Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığı sosyal medya hesabından yayınladı.

Salgından korunmak adına kendisini karantinaya alan Emrah, annesinin evde kalmasını rica etti. Bu konudaki hatırlatmalarını yapan Emrah, daha sonra o anları takipçileriyle paylaştı. Emrah, paylaşımına "Bana 'kesinlikle dışarıya çıkmam' dedi. Bravo annem, seni ayakta alkışlıyorum" notunu düştü.