Emre Altuğ: Konserlerden vakit yok
Giriş: 27.11.2025 - 09:29 Güncelleme: 27.11.2025 - 09:29
Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Emre Altuğ, Nişantaşı'nda görüntülendi. Konserlerinin devam ettiğini söyleyen şarkıcı; "Her şey yolunda, keyfimiz yerinde. Perşembe akşamı 'Bir Pop Masalı' için hazırlanıyoruz" dedi.
Emre Altuğ, "Yeni dizi projeniz olacak mı?" sorusuna; "Dizi yok. Şu an düşünmüyorum. Konserlerden vakit yok. Şu an biraz böyle gitsin" yanıtını verdi.
