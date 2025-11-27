Habertürk
Habertürk
        Haberler Objektife Takılanlar Emre Altuğ: Konserlerden vakit yok

        Emre Altuğ, "Yeni dizi projeniz olacak mı?" sorusuna; "Konserlerden vakit yok" yanıtını verdi

        Giriş: 27.11.2025 - 09:29 Güncelleme: 27.11.2025 - 09:29
        "Konserlerden vakit yok"
        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Emre Altuğ, Nişantaşı'nda görüntülendi. Konserlerinin devam ettiğini söyleyen şarkıcı; "Her şey yolunda, keyfimiz yerinde. Perşembe akşamı 'Bir Pop Masalı' için hazırlanıyoruz" dedi.

        Emre Altuğ, "Yeni dizi projeniz olacak mı?" sorusuna; "Dizi yok. Şu an düşünmüyorum. Konserlerden vakit yok. Şu an biraz böyle gitsin" yanıtını verdi.

