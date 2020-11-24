Çok Güzel Hareketler programı ile tanınan Emre Aslan, mesleğinin yanı sıra moda dünyasında da yer almak için kolları sıvadı. Aslan kadın ve erkek giyim tarzında yaratacağı koleksiyon ile moda sektörüne yeni bir bakış açısı getirmeye hazırlanıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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