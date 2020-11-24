Çok Güzel Hareketler programı ile tanınan Emre Aslan, mesleğinin yanı sıra moda dünyasında da yer almak için kolları sıvadı. Aslan kadın ve erkek giyim tarzında yaratacağı koleksiyon ile moda sektörüne yeni bir bakış açısı getirmeye hazırlanıyor.

Kendi tarzını markasına yansıtacağını söyleyen oyuncu, en büyük hedefinin küresel moda markası haline gelebilmek ve uluslararası moda platformunda yer bulabilmek olduğunu söyledi.

"GENÇLERDEN İLHAM ALIYORUM"

Koleksiyon için gençlerden ilham aldığını ve rahatlığın ön planda olduğunu söyleyen Emre Aslan, "Her markanın tasarım duruşu sabit olmalı. Hitap ettiği kitle gençler olunca onları iyi tanımalıyız. Ben yaşıtlarımı uzun süredir analiz ediyorum ve ne istediklerini biliyorum. Sadece Türkiye'de değil globalleşen dünyada tüm gençlere hitap etmek istiyorum" dedi.

Aslan, 2021 Nisan ayında gerçekleştireceği lansman ile marka ve koleksiyonunu tanıtacak.