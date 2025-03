Emre Belözoğlu: Anlatılamayacak kadar değerli bir 3 puan

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ligin 27'nci haftasında sahasında oynadığı maçta Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.

Mücadelenin ardından Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut açıklamalarda bulundu.

EMRE BELÖZOĞLU: GERİYE DÜŞERKEN YAPTIĞIMIZ HAMLENİN KARŞILIĞINI ALDIK

Konuşmasına Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayarak başlayan Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Maçın senaryosuna hazırlandığımızda bugün birçok şey karşımıza çıktı. İlk 20 dakikada bence oyunun baskın tarafı Rizespor'du. 20'nci dakikadan sonra biz birazcık daha bire bir oynamayı tercih ettik. Özellikle top rakipteyken. Bunun karşılığını da aldık. İlk yarının son 30 dakikasında pozisyonlara da girdik. Soyunma odasına önde giren taraf olabilirdik. Yine pozisyonlara girmemize rağmen değerlendiremedik. İkinci yarıda bence yine oyunun hakimiyeti bizdeydi. 10-15 dakikalık periyotta, aslında iyi oynarken bir gol yedik. Rakip çünkü çok bekleri öne çıkarmayı seven bir rakip. Orada özellikle sağ ön ve sağ bek arasında çalışmamıza rağmen paylaşım hatası oldu. Bir devir hatası oldu. Rakibinde gerçekten ciddi kalitesi var. Formasyonel de kalitesi var. Başlarında çok değerli bir teknik adam olması itibariyle çok belirgin bir oyun oynuyorlar. Karşılık vermeye çalıştık. Golden sonra orada bir 10 dakikalık kaybımız oldu. Rizespor pozisyonlara da girdi. 2'yi de bulabilirdi. Hatta 3'ü bile bulabilirdi. Kalecimiz Kenan gerçekten bugün çok önemli bir duruş gösterdi. Bütün oyuncu arkadaşları tebrik ediyorum. Sonrasında biz de bir hamle yaptık. Ve karşılığını aldığımız bir maç oldu. Teknik adamlıkta bazen böyle hamle yaparsanız karşılığı olur. Bunun adına çok mutluyum. Ama her şeyden daha değerlisi olan şehrini seven, formasını seven bir oyuncu grubu var. Onlarla çalışmaktan dolayı çok ama çok mutluyum" dedi.