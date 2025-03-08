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        Emre Belözoğlu: Anlatılamayacak kadar değerli bir 3 puan

        Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 2-1'lik Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Anlatılamayacak kadar değerli bir 3 puan" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 20:00 Güncelleme: 08.03.2025 - 20:00
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        "Anlatılamayacak kadar değerli bir 3 puan"
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        Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ligin 27'nci haftasında sahasında oynadığı maçta Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.

        Mücadelenin ardından Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut açıklamalarda bulundu.

        EMRE BELÖZOĞLU: GERİYE DÜŞERKEN YAPTIĞIMIZ HAMLENİN KARŞILIĞINI ALDIK

        Konuşmasına Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayarak başlayan Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Maçın senaryosuna hazırlandığımızda bugün birçok şey karşımıza çıktı. İlk 20 dakikada bence oyunun baskın tarafı Rizespor'du. 20'nci dakikadan sonra biz birazcık daha bire bir oynamayı tercih ettik. Özellikle top rakipteyken. Bunun karşılığını da aldık. İlk yarının son 30 dakikasında pozisyonlara da girdik. Soyunma odasına önde giren taraf olabilirdik. Yine pozisyonlara girmemize rağmen değerlendiremedik. İkinci yarıda bence yine oyunun hakimiyeti bizdeydi. 10-15 dakikalık periyotta, aslında iyi oynarken bir gol yedik. Rakip çünkü çok bekleri öne çıkarmayı seven bir rakip. Orada özellikle sağ ön ve sağ bek arasında çalışmamıza rağmen paylaşım hatası oldu. Bir devir hatası oldu. Rakibinde gerçekten ciddi kalitesi var. Formasyonel de kalitesi var. Başlarında çok değerli bir teknik adam olması itibariyle çok belirgin bir oyun oynuyorlar. Karşılık vermeye çalıştık. Golden sonra orada bir 10 dakikalık kaybımız oldu. Rizespor pozisyonlara da girdi. 2'yi de bulabilirdi. Hatta 3'ü bile bulabilirdi. Kalecimiz Kenan gerçekten bugün çok önemli bir duruş gösterdi. Bütün oyuncu arkadaşları tebrik ediyorum. Sonrasında biz de bir hamle yaptık. Ve karşılığını aldığımız bir maç oldu. Teknik adamlıkta bazen böyle hamle yaparsanız karşılığı olur. Bunun adına çok mutluyum. Ama her şeyden daha değerlisi olan şehrini seven, formasını seven bir oyuncu grubu var. Onlarla çalışmaktan dolayı çok ama çok mutluyum" dedi.

        ‘BİZİM İÇİN GERÇEKTEN 3 PUANLA ANLATILMAYACAK KADAR DEĞERLİ BİR GALİBİYET OLDU’

        Çok önemli bir 3 puan aldıklarını belirten Belözoğlu, "Bizim için gerçekten 3 puanla anlatılmayacak kadar değerli bir galibiyet oldu. Emeği geçen herkese, oyuncularım başta olmak üzere teşekkür ediyorum. Seyircimizi daha fazla burada görmek istiyoruz. Onlara ihtiyacımız var. Antalya şehrinin daha bütün hareket etmesi bence bu takımın özelinde ve takımın etrafında buna ihtiyacımız var. Henüz daha yolumuz bitmedi. Kısa hedefimize ulaşmak adına 40'lı puanların üstüne çıkmamız gerekiyor. Bunun için mücadeleye devam" diye konuştu.

        İLHAN PALUT: HER BİR PUAN ALTIN DEĞERİNDE

        Kritik maçta kaybeden taraf olduklarını belirten Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Ligin boyu artık çok kısaldı. Her bir puan altın değerinde. Bugün de öyle bir maçtı. Antalyaspor takımının Emre Hoca ile iç sahada güçlü performansları vardı. Beşiktaş, Başakşehir ve Kasımpaşa maçı somut örnekleriydi. Maça girdiğimiz zaman ilk yarı dengeli bir oyundu. Maça topa sahip olarak başladık. Son dakikalarda Antalyaspor tempoyu arttırdı. İlk yarı bizim lehimizeydi, ikinci yarı Antalyaspor tempolu başladı. Topa daha çok sahip oldu. Biz güzel bir gol bulduk. Golden sonra Antalyaspor oyunu forse etmek istedi. Biz bu arada çok net pozisyonlardan faydalanamadık. Rakibe de pozisyon vermezken 2 tane karambol golü yedik. Daha dikkatli olmamız gereken durumlar var. Bazen futbolcular doğru işler yaparlar. Futbolcular hata da yapabilir, bunun da sorumlusu da bizleriz" ifadelerinde bulundu.

        'BUGÜN FUTBOLUN TRAJEDİK YÜZÜYDÜ'

        Son dakikada yedikleri gole rağmen maçın en kötü berabere bitmesi gerektiğini ifade eden Palut, "Genel oyun içerisinde en kötü berabere bitirmemiz gereken bir maçı mağlubiyetle kapattık. Bunun için üzgünüm. Ligde alt blok, orta blok diye bir şey kalmadı. Biz de dahil kimseye rahat yok. Her puan altın değerinde. Onun için çalışacağız. Böyle hataları yapmamaya özen göstereceğiz. Elimize geçen böyle avantajlı skorları da puan ya da puanlarla kapatmaya çalışacağız. Bugün futbolun trajedik yüzüydü. Emre hocayı ve Antalyaspor'u tebrik ediyorum" diye konuştu.

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