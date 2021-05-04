Sezona teknik direktörlük koltuğunu Erol Bulut'a emanet ederek başlayan Fenerbahçe, kötü sonuçların ardından 46 yaşındaki teknik adamla yollarını ayırmıştı. Ligin 31. haftasında 1-1 biten Beşiktaş derbisinin ardından yapılan değişiklikle sportif direktör Emre Belözoğlu sahaya inerek Bulut'tan boşalan göreve getirildi.

Habertürk Spor'dan Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre; dün akşam oynanan Erzurum maçıyla 7. maçına çıkan Belözoğlu, bu sürede başarılı bir performans sergiledi. 7 maçta 5 galibiyet alan Fenerbahçe, Malatya ve Alanya deplasmanlarından ise 1'er puanla döndü. Sarı-lacivertli takım, bu süreçte sadece 43. dakikadan itibaren 10 kişi oynadığı Alanya maçında gol atamadı.

İSTATİSTİKLERDE BELÖZOĞLU FARKI

Bulut dönemindeki 1,97'lik puan ortalaması Belözoğlu döneminde 2,43'e yükseldi. Atılan gol ortalamasında ufak bir farkla 1,86'ya 1,8'le yine Belözoğlu üstün olan teknik adam oldu. Emre Belözoğlu, yenilen gol ortalamasını ise 1,03'ten 0,86'ye düşürmeyi başardı.

GUSTAVO - SOSA İLE BAŞLAYAN DEĞİŞİM

Sadece istatistiklere bakmak tabii ki yeterli olmayacak. Belözoğlu ile Bulut dönemlerindeki oyuncu seçimleri ve taktik anlayış da konuşulması gereken konular.

Belözoğlu, Denizlispor ve Yeni Malatya maçlarında Bulut dönemine benzer bir oyun ve kadro tercihiyle sahaya çıktı. Malatya'da alınan beraberliğin ardından takımda belki de en çok güvenilen isim olan Luiz Gustavo'yu kesip bir türlü bekleneni veremeyen, hayal kırıklığı olarak nitelendirilen Jose Sosa'ya formayı verdi. Sosa'nın oyunun merkezine geçmesiyle Fenerbahçe daha çok topa sahip olan ve oyuna hükmeden bir anlayışına geçti.

İLERİ UCA VALENCIA GEÇTİ

Belözoğlu'nun yaptığı bir diğer değişiklik ise ileri uçta yaşandı. Sezon boyunca saç baş yolduran Samatta, Thiam ve Cisse üçlüsünden verim alamayacağını anlayan genç teknik adam bu bölgeye Bulut'un kanatta görev verdiği Enner Valencia'yı yerleştirdi.

Savunmanın önüne Sosa, ileri uca Valencia monte edilirken bu iki ismin arasındaki bölgelerde merkezde görmeye alışkın olduğumuz 4 oyuncu tercih edildi. Kanat oynama özelliği olmayan ama pas yüzdesi yüksek İrfan Can, Mert Hakan, Ozan, Pelkas (Mesut) ile yeni oyunun tohumları atıldı.

Bulut'un savunma önünde Gustavo, kanatlarda Osayi-Samuel - Valencia, ileride Thiam (Samatta, Cisse) tercihleri değiştirilmiş oldu.

Bulut dönemindeki 'savunmayı sağlam tutup geçiş oyununda hızlı oyuncularla gole gidelim' mantığı yerini 'pas yapalım, top bizde kalsın, rakibin üstüne giderek gol atalım' stratejisine bıraktı.

Santrfor bölgesine geçen Valencia, 5 maçta 4 gol atarken 1 de asist yaptı.

Valencia'nın arkasındaki oyuncuların da üretkenliği arttı. Ozan, Sosa, Mert Hakan, İrfan, Pelkas'tan son 5 maçta toplamda 10 gol katkısı (gol+asist) geldi.

KENARDAN 'RİSKE GİRMEYİN' UYARISI

Emre Belözoğlu, takımı hücumdayken sürekli pas alışverişiyle rakip savunmada boşluk yaratılmasını istiyor. İlerideki oyuncuların topu kaybedebilecekleri, riskli hamleler yapması halinde kenarda oyuncularına tepki gösterdiğini gözlemledik. Böylece Bulut döneminde çok tartışılan, takımın tek gol planı olarak görülen 'Caner Erkin orta yapsın, biri gol atsın' ezberi rafa kalktı.

Emre Belözoğlu, Erzurum maçında üst üste kaçan net gol pozisyonlarının ardından maç bitmeden soyunma odasına gitti.

Gole dönme olasılığı yüksek yüzdeli pozisyonlar yakalamak isteyen Belözoğlu, bu sezon sık sık yaşanan kontradan gol yemeyi de önlemeye çalışıyor.

SON DAKİKALARDA KRİZ

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu döneminde yaşanan en büyük sıkıntı ise maçın büyük bölümünde rakibine üstünlük kuran sarı-lacivertlilerin karşılaşmaların son dakikalarında yaşadığı panik ve maçı kaybetme tehlikesi. Çok gol pozisyona giren Kanarya, rakiplerine de tehlikeli pozisyonlar veriyor.

Başakşehir maçında 2-1 önde giden Fenerbahçe, maçın son bölümünde rakibine pozisyonlar verirken 88'de Visca'nın penaltısını Harun kurtardı. Kasımpaşa maçında ilk yarıda 3-1'lik üstünlük yakalanırken 81'de skor 3-2'ye geldi ve taraftarlar yine korku dolu anlar yaşadı. Son olarak Erzurum karşısında henüz 14. dakikada 3-0'lık üstünlük sağlanmışken, maçın son bölümünde Erzurum'un arka arkaya atakları geldi. 81'de skor 3-1 olurken Erzurum'un tehlikeli atakları gelmeye devam etti ancak skor değişmedi.