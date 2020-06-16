Emre Kılınç cezalı duruma düştü

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 27. haftasında evinde Yukatel Denizlispor ile karşılaştığı sırada mücadelenin 23. dakikasında Sivassporlu Emre Kılınç Bergdich'e yaptığı faul sonrası gördüğü sarı kart ile haftaya deplasmanda oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçında cezalı duruma düştü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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