Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinin hakemi Fırat Aydınus'la ilgili sert açıklamalarda bulundu:

"MAÇI YÖNETEMEDİ İDARE ETTİ!"

"Güzel bir derbi oynandı. Maçın başından sonuna kadar hakim olduğumuz, iyi oynadığımız bir maç oldu. Bununla birlikte hakem hatalarının da damga vurduğu bir maç oldu. Pozitif futbol oynamaya çalışırken, geçen sene itibarıyla emekli olacağını düşündüğümüz Fırat hoca maçı yönetmedi, idare etti ve rakibimizi maça ortak etmek için elinden geleni yaptı."

"MAÇA ETKİ ETTİ"

Penaltı pozisyonunda zaten sene başından beri tartışılan el pozisyonu… Bize göre ve kamuoyuna göre penaltı olmayan bir pozisyon. Daha sonrasında yine kendi bireysel hatamızdan yediğimiz bir gol. Geri dönüp ortak olduğumuz, hakemin de hatalarıyla, vermediği kararlarla etki ettiği bir maç oldu.

"MESUT VE SZALAI'YE VERİLMEYEN KARTLAR"

"Özellikle vermediği sarı kartlarla. Attila, Crespo… Belki Mesut Özil’e verilmeyen direkt kırmızı kartı. Szalai’ye verilmeyen 4-5 belki 6 sarı kartı, Crespo’nun aynı şekilde. İsim isim belirtmediğimizde tekrarlanma durumu oluyor. Sene başından beri yaşanan hakem hataları nedeniyle yaşanan puan kayıplarına, Fırat hocanın yönetimi damga vurdu. VAR’da da bizim üstümüzde de denenmeye alışılmış yeni bir şey, genç bir hakem vardı. Onun da müdahale etmesi gereken pozisyonlar var."

TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMASI: PINHEIRO, KARAVELİ...

"Önder hocamız, çok değerli bir teknik adam. Bizim de içimizden yetişmiş bir teknik adam. 2 haftadır güzel bir performans sergiliyoruz. Biz teknik direktör noktasında değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Henüz netleşmiş bir şey yok. Arayışlar devam ediyor. Yeni teknik direktör konusunda şartlar oluşuyor, oluşmuyor. Önemli olan Beşiktaş'ın oluşturmak istediği projeye uygun bir teknik adam. Bunun değerlendirmesini biz yapıyoruz. Bruno Pinheiro konusunda arkadaşlarımızın yönettiği bir süreç vardı. Maalesef bu işler imzalanmadan bitmiyor. Bizim şartlarımızla alakalı olmadı. Karşılıklı anlaşılamadı. Çok uzatmaya gerek yok. Beşiktaş'a gelmek için can atan onlarca hoca var. Çok değerli hocalar var. Önemli olan Beşiktaş'ın kiminle çalışmak istediği ve buraya gelmek isteyen hocanın ne vaat ettiği. Biz bunları dinlemeye devam ediyoruz, değerlendiriyoruz. Bu hafta bir ilerleme olmazsa Önder hocamız, ilk yarının kalan fikstüründe takımın başında kalmaya devam edecek."