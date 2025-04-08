İlahi sanatçısı Emrullah Coşkun vefat etti
'Kara Yüzüm Süregelsem' adlı eseriyle bilinen ilahi sanatçısı Emrullah Coşkun, hayatını kaybetti
Giriş: 08.04.2025 - 10:17 Güncelleme: 08.04.2025 - 10:17
'Kara Yüzüm Süregelsem' adlı eseriyle tanınan ilahi sanatçısı Emrullah Coşkun, uzun süredir devam eden rahatsızlığı nedeniyle 53 yaşında hayata veda etti.
Emrullah Coşkun için dün öğle vakti, Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Sofullu Köyü'nde cenaze namazı kılındı. Sanatçı, doğup büyüdüğü topraklara defnedildi.
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