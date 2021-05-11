Yargıtay’dan eski sevgili fotoğrafı kararı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemYargıAĞIR KUSUR! Son dakika... Yargıtay’dan eski sevgili fotoğrafı kararı!
ABONE OL

Yargıtay’dan eski sevgili fotoğrafı kararı!

Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eski kız arkadaşının resimlerini, aracının bagajında saklamayı güven sarsıcı davranış kabul etti. Yüksek Mahkeme, ‘ağır kusur’ değerlendirdiği eski kız arkadaşının fotoğrafını saklayan kocanın, kadına tazminat ödemesi gerektiğini hükmetti

AĞIR KUSUR! Son dakika... Yargıtay’dan eski sevgili fotoğrafı kararı!
Yargıtay’dan eski sevgili fotoğrafı kararı!
0:00 / 0:00
İHA

Şiddetli geçimsizlik yaşayan genç çift, boşanmak için Aile Mahkemesi’ne karşılıklı dava açtı. Her iki davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına hükmeden mahkeme; kadın lehine tedbir ve yoksulluk nafakası ile tarafların maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddine karar verdi.

ESKİ FOTOĞRAF "AĞIR KUSUR" SAYILDI

İHA'da yer alan habere göre karar davacı-karşı davalı kadın tarafından erkeğin boşanma davasının kabulü, kusur belirlemesi, reddedilen tazminat talepleri ile nafaka miktarı yönünden temyiz edilince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi. Daire; davalı-karşı davacı erkeğin, eski kız arkadaşının fotoğraflarını arabasının bagajında saklamasının ağır kusur olduğu gerekçesiyle kararı bozdu.

"ERKEK DAHA AĞIR KUSURLU"

Kararda; fotoğraf saklamayı güven sarsıcı davranışı olarak kabul edildiği, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda her iki taraf da kusurlu olmakla birlikte davacı-karşı davalı kadına göre, davalı-karşı davacı erkek daha ağır kusurlu olduğuna hükmetti.

"TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ GEREKİR"

Kararda; “Davacı-karşı davalı kadın yararına maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, hatalı kusur belirlemesi ile buna bağlı olarak davalı-karşı davacı kadının tazminat taleplerinin reddi doğru görülmemiştir” denilerek mahkemenin kusur yönüyle hükmünün bozulduğu belirtildi.

EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR OLDU

Bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerin ise onanmasına karar verildi. Davalı-karşı davacı erkek tarafından süresi içerisinde karar düzeltme talebinde bulundu. Dosyanın yeniden değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı.

YARGITAY, VERİLEN KARARI BOZDU

Eski kız arkadaşının fotoğrafının saklanmasının güven sarsıcı davranış olduğuna dikkat çekilen kararda; “Toplanan delilerle davalı-karşı davacı erkeğin, eski kız arkadaşının resimlerini arabasının bagajında sakladığı ve bu şekilde güven sarsıcı davranışlar sergilediği anlaşılmaktadır. Bu itibarla davalı-karşı davacı erkeğin karar düzeltme talebinin kabulü ile Dairemizin onama bozma ilamının bozmaya yönelik 2. bendinin kaldırılarak açıklanan şekilde değişik gerekçe ile bozulmasına karar vermek gerekmiştir” denildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

GENELGE... Son dakika: İçişleri'nden Ramazan Bayramı tedbirleri açıklaması!
GÜNDEMİçişleri'nden Ramazan Bayramı tedbirleri açıklaması!
Seyahat yasağı ne zaman bitiyor? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak 2021?
GÜNDEMŞehirler arası seyahat yasağı kalktı mı?
Kudüs (Mescid-i Aksa) nerede? Kudüs'ün önemi nedir? Kudüs hakkında
GÜNDEMKudüs (Mescid-i Aksa) nerede?
11 Mayıs AYEDAŞ, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula: İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler ne?
GÜNDEMAYEDAŞ, BEDAŞ elektrik kesintileri (11 Mayıs)
Aşı sırası kimlerde, hangi grupta? AŞI SIRASI ÖĞRENME: Covid-19 aşı sorgulama SMS ve e-Nabız ekranı ve aşı takvimi
GÜNDEMKorona virüs aşı sırası sorgulama ekranı!
İSKİ 11 Mayıs İstanbul su kesintisi duyuruları... İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ AÇIKLADI
GÜNDEMİstanbul'da su kesintisi olan ilçeler (11 Mayıs)
Aşı randevusu nasıl alınır? AŞI RANDEVU ALMA: Aşı randevu telefon numarası ve e-Devlet, MHRS ekranı
GÜNDEMCovid-19 aşı randevusu nasıl alınır?
FİLM GİBİ... Son dakika: Dondurucuda parmak! Elinde havai fişek patladı
GÜNDEMElinde havai fişek patladı! Sonrası akılalmaz!
MEB'ten son duyuru: Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Yaz tatili ne zaman?
GÜNDEMOkullar ne zaman kapanacak?
Tam kapanma market saatleri: 11 Mayıs zincir marketler açıldı mı, kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
GÜNDEMTam kapanma kısıtlamasında market çalışma saatleri!