Emzirmek orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken emzirmek orucu bozar mı?

Bir yandan farz olan oruç ibadetini yerine getirme arzusu, diğer yandan bebeğin tek besin kaynağı olan anne sütünün azalması veya kalitesinin düşmesi endişesi, anneleri dini hükümler konusunda araştırmaya iter. İslam dininin kolaylık dini olduğu ve insan sağlığını her şeyin üzerinde tuttuğu bilinciyle hareket eden anneler için en önemli rehber, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konudaki fetvaları ve tıbbi gerçeklerdir. En çok merak edilen ve arama motorlarında sıkça sorgulanan "Emzirmek orucu bozar mı, Diyanet'e göre emziren anne oruç tutabilir mi?" soruları, bu hassas dönemin en kritik gündem maddeleridir. İşte annelerin gönlünü ferahlatacak dini ve tıbbi detaylar...

Oruç, imsak vaktinden iftar vaktine kadar yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmayı gerektiren bir ibadettir. Ancak bu ibadetin geçerliliği ve yükümlülüğü, kişinin sağlık durumu ve içinde bulunduğu özel koşullarla yakından ilişkilidir. Emzirmek eyleminin kendisinin orucu bozup bozmadığı teknik bir fıkıh konusuyken, emziren annenin oruç tutup tutmama serbestisi (ruhsat) ayrı bir değerlendirme alanıdır. Dinimiz, hamilelik ve emzirme gibi bedenin ekstra enerji ve sıvıya ihtiyaç duyduğu dönemlerde kadınlara özel ayrıcalıklar tanımıştır. Bu yazımızda, emzirme eyleminin oruç üzerindeki fıkhı etkisini, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuya dair net duruşunu, oruç tutmayan annelerin bu borçlarını nasıl ödeyeceğini (kaza ve fidye durumunu) ve doktorların bu süreçteki tavsiyelerini tüm yönleriyle ele alıyoruz.

EMZİRMEK FİİLİ ORUCU BOZAR MI? Öncelikle kavram kargaşasını gidermek ve soruyu doğru yerden ele almak gerekir. Halk arasında bazen yanlış anlaşılan bir durum vardır: "Emzirmek" yani sütün memeden çıkması orucu bozar mı? Fıkhi açıdan cevap nettir; hayır, emzirmek orucu bozmaz. Orucu bozan şeyler, vücuda dışarıdan giren besin veya besin değeri taşıyan maddelerdir. Vücuttan dışarı çıkan şeyler (kan vermek, terlemek veya süt gelmesi gibi) orucu sakatlamaz. Dolayısıyla bir anne oruçluyken bebeğini emzirdiğinde orucu bozulmaz, bu konuda herhangi bir şüpheye yer yoktur. Asıl üzerinde durulması gereken konu, emziren annenin oruç tutmaya gücünün yetip yetmeyeceği ve oruç tutmasının anne veya bebek sağlığına zarar verip vermeyeceğidir. Çünkü oruç tutan annenin gün boyu sıvı ve besin alamaması, süt üretimini etkileyebilir veya annenin direncini düşürebilir. Bu noktada İslam fıkhı devreye girer ve anneye bir "ruhsat" yani izin/kolaylık kapısı aralar. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NIN GÖRÜŞÜ VE RUHSAT DURUMU Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, Kuran-ı Kerim'deki ayetler ve Hz. Peygamber'in hadisleri ışığında emziren kadınların durumuyla ilgili çok net bir fetva vermiştir. Bakara Suresi'nin 184. ve 185. ayetlerinde hastalık, yolculuk gibi durumlarda orucun kazaya bırakılabileceği belirtilmiştir. İslam alimleri, hamilelik ve emzirme dönemini de bu kapsamda değerlendirmiştir.

Diyanet'e göre; gebe veya emziren kadınlar, kendilerinin veya çocuklarının zarar görmesinden korkmaları halinde oruç tutmayabilirler. Burada ölçü "zarar görme ihtimali"dir. Eğer uzman bir doktor, annenin oruç tutması durumunda sütünün kesileceğini, bebeğin gelişiminin duracağını veya annenin sağlığının ciddi şekilde bozulacağını belirtiyorsa, o annenin oruç tutmaması sadece bir hak değil, aynı zamanda bir sorumluluktur. Çünkü İslam'da "zarar vermek de yoktur, zarara uğramak da yoktur." Annenin kendi canını veya bebeğinin canını tehlikeye atacak şekilde ibadet etmesi istenmez. Bu durumda oruç tutmamak bir günah değil, Allah'ın verdiği bir iznin kullanılmasıdır.

KAZA MI, FİDYE Mİ? ORUÇ BORCU NASIL ÖDENİR? Ramazan ayında emzirme nedeniyle oruç tutamayan annelerin en çok merak ettiği bir diğer konu, bu tutulmayan oruçların akıbetidir. Bu oruçlar tamamen silinir mi, fidye mi ödenir yoksa kaza mı edilir? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ve fıkıh alimlerinin çoğunluğunun görüşüne göre, emzirme ve hamilelik "geçici" bir mazerettir. Yani hastalık veya yaşlılık gibi kalıcı bir durum değildir. Bu sebeple, emziren anneler tutamadıkları oruçları, emzirme dönemi bittikten ve şartlar normale döndükten sonra gününe gün olarak "kaza" etmelidirler.