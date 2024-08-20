En çok ihracat ve ithalat hangi ürünlerde?

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF), Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) "Dış Ticaret Verileri" temel alınarak hazırlanan TGDF Veri Paneli'nden derlediği bilgileri paylaştı.

TGDF'den yapılan açıklamaya göre, derlenen bilgilerle, tarım, gıda ve içecek sektöründe yılın ilk 6 aylık finansal bilançosu belli oldu. Buna göre, Türkiye tarım, gıda ve içecek sektörü, 2024 Ocak-Haziran döneminde 3,2 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi.

Yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye'de bu sektörlerde ihracat yüzde 5,64 artarak 12,3 milyar dolardan 12,9 milyar dolara çıktı. Söz konusu dönemde yapılan ithalat ise yüzde 21,8 düşüşle 12,4 milyar dolardan, 9,7 milyar dolara geriledi.

REKLAM EN ÇOK İHRACAT ŞEKER VE ŞEKERLİ MAMULLERDE, İTHALAT İSE HAYVAN YEMİ SEKTÖRÜNDE GERÇEKLEŞTİ Yılın ilk 6 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre en çok ihracat gerçekleştiren sektör, şeker ve şekerli mamuller oldu. Sektörün ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 artarak 1,4 milyar doları aştı. İkinci sırada, ihracatını yüzde 36,9 artıran sert kabuklu meyveler sektörü yer aldı. Sektörün ihracatı, 1 milyar 220 milyon doları geçti. Yaş meyve sebze sektörünün ihracatı ise yüzde 14'lük artışla 1 milyar 211 milyon dolar ile üçüncü sıraya yerleşti. Yılın ilk yarısında en çok ithalat yapılan sektörler sıralamasında hayvan yeminin ithalatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 azalsa da 2,8 milyar dolarla ilk sıranın sahibi oldu. İthalatı yüzde 28,5 azalarak 1,5 milyar dolara gerileyen bitkisel yağ sektörü ikinci, ihracatı yüzde 53,9 azalışla 1,4 milyar dolara düşen un sektörü üçüncü sırada yer aldı. Söz konusu dönemde kakao ve çikolata sektöründeki ithalat artışı ise dikkat çekti. Sektörün ithalatı yüzde 34,8 artışla 581 milyon dolara ulaştı.

2024'ün ilk 6 ayında ihracatta öne çıkan ürünler sıralamasında, yüzde 48,6 artışla 678 milyon dolarlık ihracat yapılan fındık içi, ilk sıranın sahibi oldu. İkinci sırada 675 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilen buğday unu bulunurken, söz konusu ürünün ihracatı geçen yıla göre yüzde 0,79 azaldı. En çok ihracat gerçekleştirilen ürünler sıralamasında rafine ayçiçeği yağı 440 milyon dolarla üçüncü oldu. Rafine ayçiçeği yağı ihracatında da yüzde 10,6'lık düşüş yaşandı. Yılın ilk yarısında en çok ithalatı gerçekleştirilen ürünlerde, 992 milyon dolar ile soya fasulyesi başı çekti. Soya fasulyesinde ithalat yüzde 8,4 azaldı. En çok ithalatı gerçekleştirilen ikinci ürün buğdayda da ithalat yüzde 57,4 azalarak 981 milyon dolara geriledi. Ham Ayçiçek yağı ithalatı ise ilk 6 ayda 609 milyon dolara geriledi. Söz konusu ürünün ithalatı yüzde 33,2 azalmasına rağmen sıralamada üçüncü sıraya yerleşti.

Tarım, gıda ve içecek sektörünün en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkeler sıralamasında ihracatın yüzde 20,6 arttığı Irak, 1,6 milyar dolarla ilk sırada yer aldı. İkinci sıradaki Almanya'ya yapılan ihracat yüzde 7,8 artışla 1 milyar dolara ulaştı. Üçüncü sıra, 830 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilen Rusya'nın oldu. En çok ithalat yapılan ülkeler sıralamasında da ithalatın geçen yıla göre yüzde 45,9 azaldığı Rusya ilk sırada geldi. Rusya'dan yapılan ithalat 1,8 milyar dolar oldu. İkinci sırada ise 1 milyar dolarlık ithalatın gerçekleştirildiği Ukrayna yer aldı. Ukrayna'dan yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,7 azaldı. Yüzde 0,7 artışla 968 milyon dolar ithalatın yapıldığı Brezilya ise üçüncü sırada yer aldı.