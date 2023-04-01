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En çok kimler takip ediliyor?

Günlük hayatımızdan kesitler yayınladığımız ve en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'ın milyarlarca kullanıcısı bulunuyor. İşte Türkiye'de en çok takipçisi olan ünlüler...

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  • En çok kimler takip ediliyor? İşte Instagram'da en çok takipçisi olan ünlü isimler... - Magazin haberleri

    Kadınlarda en çok takipçisi olan ünlü Hande Erçel...
    Ünlü oyuncunun takipçi sayısı özellikle Hacı Sabancı ile yeni bir beraberliğe başladıktan sonra hızlı bir yükseliş gösterdi. 
    Öyle ki takipçi sayısı açından en yakın rakibi olan meslektaşıyla arasındaki fark, 14 milyon 300 bin kişi. 

    Hande Erçel: 30 milyon
  • En çok kimler takip ediliyor? İşte Instagram'da en çok takipçisi olan ünlü isimler... - Magazin haberleri

    Demet Özdemir: 15.7 milyon
  • En çok kimler takip ediliyor? İşte Instagram'da en çok takipçisi olan ünlü isimler... - Magazin haberleri

    Hadise: 14.3 milyon
  • En çok kimler takip ediliyor? İşte Instagram'da en çok takipçisi olan ünlü isimler... - Magazin haberleri

    Neslihan Atagül: 13.7 milyon
  • En çok kimler takip ediliyor? İşte Instagram'da en çok takipçisi olan ünlü isimler... - Magazin haberleri

    Fahriye Evcen: 13.5 milyon
  • En çok kimler takip ediliyor? İşte Instagram'da en çok takipçisi olan ünlü isimler... - Magazin haberleri

    Erkeklerde Burak Özçivit'in takipçi sayısıyla meslektaşlarının takipçi sayısı arasında oldukça büyük bir fark bulunuyor. Takipçi sayısı açısından en yakın rakibiyle arasındaki fark, 12 milyon kişi. 

    Burak Özçivit: 23.4 milyon
  • En çok kimler takip ediliyor? İşte Instagram'da en çok takipçisi olan ünlü isimler... - Magazin haberleri

    Murat Boz: 11.4 milyon
  • En çok kimler takip ediliyor? İşte Instagram'da en çok takipçisi olan ünlü isimler... - Magazin haberleri

    Kerem Bürsin: 11.1 milyon
  • En çok kimler takip ediliyor? İşte Instagram'da en çok takipçisi olan ünlü isimler... - Magazin haberleri

    Aras Bulut İynemli: 10.2 milyon
  • En çok kimler takip ediliyor? İşte Instagram'da en çok takipçisi olan ünlü isimler... - Magazin haberleri

    Can Yaman: 10.2 milyon

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