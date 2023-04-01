Kadınlarda en çok takipçisi olan ünlü Hande Erçel...

Ünlü oyuncunun takipçi sayısı özellikle Hacı Sabancı ile yeni bir beraberliğe başladıktan sonra hızlı bir yükseliş gösterdi.

Öyle ki takipçi sayısı açından en yakın rakibi olan meslektaşıyla arasındaki fark, 14 milyon 300 bin kişi.

Hande Erçel: 30 milyon