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En çok lif içeren 20 mucize besin! Bol bol tüketin...

22.10.2018 - 06:23 | Güncelleme:

Uzmanlar bol bol lifli gıda tüketmemiz gerektiğini söylüyor. Lifli yiyecekler tüketerek hem sağlıklı beslenmiş olursunuz hem sağlıklı bir şekilde kilo vermiş olursunuz. İşte bol bol tüketmeniz gereken 20 lifli besin...

  • 1 En çok lif içeren 20 mucize besin! Bol bol tüketin...
    1 | 27

    Uzmanlar bol bol lifli gıda tüketmemiz gerektiğini söylüyor. Lifli yiyecekler tüketerek hem sağlıklı beslenmiş olursunuz hem sağlıklı bir şekilde kilo vermiş olursunuz. Amerika'da sağlıklı beslenme üzerine yayın yapan Eatthis.com'un haberine göre; işte bol bol tüketmeniz gereken 20 lifli besin...

  • 2 En çok lif içeren 20 mucize besin! Bol bol tüketin...
    2 | 27

    Antep fıstığı

  • 3 En çok lif içeren 20 mucize besin! Bol bol tüketin...
    3 | 27

    Portakal

  • 4 En çok lif içeren 20 mucize besin! Bol bol tüketin...
    4 | 27

    Kuru incir

  • 5 En çok lif içeren 20 mucize besin! Bol bol tüketin...
    5 | 27

    Kakao

  • 6 En çok lif içeren 20 mucize besin! Bol bol tüketin...
    6 | 27

    Enginar

  • 7 En çok lif içeren 20 mucize besin! Bol bol tüketin...
    7 | 27

    Bulgur

  • 8 En çok lif içeren 20 mucize besin! Bol bol tüketin...
    8 | 27

    Mısır

  • 9 En çok lif içeren 20 mucize besin! Bol bol tüketin...
    9 | 27

    Tahıl

  • 10 En çok lif içeren 20 mucize besin! Bol bol tüketin...
    10 | 27

    Yulaf ezmesi

  • 11 En çok lif içeren 20 mucize besin! Bol bol tüketin...
    11 | 27

    Badem

  • 12 En çok lif içeren 20 mucize besin! Bol bol tüketin...
    12 | 27

    Tatlı patates

  • 13 En çok lif içeren 20 mucize besin! Bol bol tüketin...
    13 | 27

    Muz

  • 14 En çok lif içeren 20 mucize besin! Bol bol tüketin...
    14 | 27

    Brokoli

  • 15 En çok lif içeren 20 mucize besin! Bol bol tüketin...
    15 | 27

    Bezelye

  • 16 En çok lif içeren 20 mucize besin! Bol bol tüketin...
    16 | 27

    Avokado

  • 17 En çok lif içeren 20 mucize besin! Bol bol tüketin...
    17 | 27

    Nar

  • 18 En çok lif içeren 20 mucize besin! Bol bol tüketin...
    18 | 27

    Elma 

  • 19 En çok lif içeren 20 mucize besin! Bol bol tüketin...
    19 | 27

    Soya fasulyesi

  • 20 En çok lif içeren 20 mucize besin! Bol bol tüketin...
    20 | 27

    Armut

  • 21 En çok lif içeren 20 mucize besin! Bol bol tüketin...
    21 | 27

    Havuç

  • 22 En çok lif içeren 20 mucize besin! Bol bol tüketin...
    22 | 27
  • 23 En çok lif içeren 20 mucize besin! Bol bol tüketin...
    23 | 27
  • 24 En çok lif içeren 20 mucize besin! Bol bol tüketin...
    24 | 27
  • 25 En çok lif içeren 20 mucize besin! Bol bol tüketin...
    25 | 27
  • 26 En çok lif içeren 20 mucize besin! Bol bol tüketin...
    26 | 27
  • 27 En çok lif içeren 20 mucize besin! Bol bol tüketin...
    27 | 27

Antep fıstığı

Portakal

Muz

Avokado

Mısır

Tahıl

Kuru incir

Havuç

Tatlı patates

Bezelye

Yulaf ezmesi

Kakao

Soya fasulyesi

Bulgur

Elma 

Badem

Enginar

Brokoli

Armut

Nar

 

 

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