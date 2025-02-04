En düşük emekli maaşı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? SSK Bağkur en düşük emekli maaşı yürürlüğe girdi mi?
Yılın ilk yarısında uygulanacak emekli zam oranı yüzde 15,75 oldu. En düşük emekli aylığı da 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye çıkartıldı. Söz konusu artışa ilişkin maddeyi içeren kanun teklifi, Meclis'te kabul edilerek yasalaştı. Ocak ayı emekli maaş farkları, düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından hesaplara yatırılacak. Bu sebeple milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi ''En düşük emekli maaşı Resmi Gazete'de yayımlandı mı?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2025 SSK Bağkur en düşük emekli maaşı yürürlüğe girdi mi, maaş farkları ne zaman yatacak? İşte detaylar.
En düşük emekli maaşının Resmi Gazete’de yayımlanıp yayımlanmadığı merak ediliyor. 2025 Ocak-Temmuz dönemi en düşük emekli maaşı yüzde 15,75 artışla 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltildi. En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. SSK, Bağkur emekli maaş farkları, düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından hesaplara yatırılacak. Bu sebeple ‘’En düşük emekli maaşı Resmi Gazete'de yayımlandı mı?’’ sorusu gündemde. Peki, 2025 SSK Bağkur en düşük emekli maaşı yürürlüğe girdi mi, maaş farkları ne zaman yatacak? İşte detaylar.
2025 EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU
6 aylık enflasyona göre, 2025 yılının ilk yarısında geçerli olacak emekli zam oranı belli oldu. 2025 Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşlarına yüzde 15,75 oranında zam yapıldı.
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı da yüzde 15,75 oranında artış yaşadı. Böylece en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL'ye yükseldi.
Memur emeklisi ise enflasyon ve toplu sözleşme zammıyla beraber yüzde 11,54 zam almaya hak kazandı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI MECLİS’TEN GEÇTİ
En düşük emekli aylığı ve asgari ücret desteği düzenlemelerini içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Buna göre; yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emekli ve hak sahiplerine dosya bazında verilen 12 bin 500 liralık maaş 14 bin 469 liraya yükseltilecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği en düşük emekli maaşı zammı, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Yayımlanan karar ile, 12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı, 14 bin 469 liraya çıkarıldı.
Resmi Gazete’de yer alan metinde, “31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ek 19. maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan ‘12.500’ ibaresi ‘14.469’ şeklinde değiştirilmiştir” denildi.
SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Resmi Gazete kararı sonrası gözler Ocak ayı maaş farklarının hesaplara yatırılacağı tarihe çevrildi.
Zam farkı ödeme tarihi SGK tarafından belirlenecek. Daha sonra emekli maaş farkları hesaplanarak 3,7 milyon emeklinin hesaplarına hak ettikleri tutarda ödenecek.
Geçtiğimiz yıl maaş farkları Şubat ayının ilk haftasında ödenmişti. Bu yıl da ocak ayı emekli maaş farklarının Şubat ayının ilk haftasında emeklilerin hesabına yatırılması bekleniyor.
Konu ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklama yapması bekleniyor.
SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİNE NE KADAR ZAM FARKI ÖDENECEK?
Taban maaş düzenlemesi, yaklaşık 3,7 milyon emekliyi etkiliyor. 1,7 milyon emekli ise 12.500 TL'lik en düşük emekli maaşı alıyor.
Buna göre en düşük emekli maaşı alan emekliler, 1969 lira fark ödemesi alacak.
4A SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
BAĞKUR (4B) EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ
Bağ-Kur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır.
3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır iken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar.
Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsama giriyor.